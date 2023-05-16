Комментарии на заседании Арья-Сутра России о положении Православной Церкви в Украине

Трина Саха

Заместитель политического координатора

Нью Йорк, Нью Йорк

12 мая 2023 г.

предоставил

Соединенные Штаты серьезно относятся к заявлениям о нарушениях прав человека, включая свободу религии или убеждений.

Мы ожидаем, что все страны будут уважать права человека и основные свободы.

Однако сегодняшнюю встречу России сложно рассматривать как выражение искренней обеспокоенности и демонстрацию ее приверженности свободе вероисповедания.

Вопиющие и широкомасштабные нарушения Россией прав человека и основных свобод в России и на оккупированных Россией территориях Украины ставят под сомнение мотив созыва сегодняшней встречи. Как и десятки тысяч российских военнослужащих на территории Украины, а также след зверств, военных преступлений и жертв среди гражданского населения, оставленный после ее вторжения.

Согласно отчету, российские власти продолжают задерживать, подвергать физическому насилию, пыткам и заключать в тюрьму людей на основании их религиозных убеждений или принадлежности.

Россия продолжает запрещать религиозные группы и ошибочно клеймит их и связанные с ними организации как «экстремистские», «террористические» или «нежелательные».

Эти безосновательные названия российские власти применяют к Свидетелям Иеговы, членам Меджлиса крымских татар, последователям мусульманского богослова Саида Нурси, нескольким евангельским протестантским группам и другим.

Россия обеспокоена свободой вероисповедания в Украине. Если это так, то Россия должна быть честной в отношении последствий полномасштабного вторжения в Украину, включая ее способность следовать вере украинцев.

Ущерб, нанесенный Россией религиозным объектам и местам отправления культа в Украине, ужасен. Украинский институт религиозной свободы указал, что вторжение России привело к разрушению, повреждению или разграблению 494 религиозных объектов в Украине. Официальный подсчет ЮНЕСКО составляет 109 религиозных объектов.

Мы обеспокоены безопасностью членов всех религиозных общин Украины, особенно членов Независимой Православной Церкви Украины, крымскотатарских мусульман, Свидетелей Иеговы, украинских греко-католиков, евангелистов, баптистов, жителей территорий, подконтрольных России, и членов других религиозных групп.

С 2014 года российские власти преследовали, угрожали, преследовали или сажали в тюрьмы десятки крымских татар. Если бы Россия действительно заботилась о свободе вероисповедания в Украине, она немедленно прекратила бы свою бессмысленную войну, вывела свои войска и уважала бы права человека всех и безопасность граждан Украины, включая членов всех религиозных общин.

Спасибо.