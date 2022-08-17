Комментарий: Держись подальше! У россиян больше нет туристических виз в военное время Европа | Новости и текущие события со всего континента | ДВ

Дискуссия начинает набирать обороты: следует ли разрешить гражданам России отдыхать в качестве туристов в Испании или Франции, пока московская армия убивает тысячи женщин и детей в Украине? Больше людей в ЕС говорят «абсолютно нет».

Фактически, страны Шенгенской зоны должны запретить туристические визы для всех россиян до особого распоряжения. Пока Россия не оккупировала часть Украины. Потому что по сей день миллионы россиян поддерживают эту войну или делают вид, что она не имеет к ним никакого отношения. Мы должны дать им понять, что в Европе им пока не рады. Многим москвичам может показаться нормальным сидеть в кафе и ресторанах, когда руки их товарищей в крови. В цивилизованном мире это не нормально.

Степень несправедливости неизбежна

Прямой отказ в выдаче туристических виз всем россиянам для пребывания в Шенгенской зоне, безусловно, в некоторых отношениях несправедлив. Пострадают и невиновные люди, которые не поддерживают войну России, но не имеют мужества протестовать против нее. Такой «побочный ущерб» трудно предотвратить.

Старший корреспондент DW Миодраг Сорик

Также трудно предотвратить, что это побудит некоторых россиян сильнее симпатизировать Кремлю.

отпусти их Ни при каких обстоятельствах не должен состояться пляжный отдых на Лазурном берегу или выходные по магазинам на Елисейских полях.

Русские, оставленные на борту, будут чувствовать себя неловко. И именно так и задумано. Потому что во время войны русских уже нельзя было считать людьми нормальной нации — немцев не лечили между 1939 и 1945 годами или сразу после.

Минобороны выступает за отмену туристических виз для россиян. Россиянин по имени Вадим Красиков ездил по такой визе в Берлин, где застрелил просителя убежища из Грузии. [Russian intelligence service] ФСБ. Это делает Россию «террористическим государством», как отмечают немецкие эксперты по внешней политике.

Европа должна быть защищена от этого.

Стандартные правила

Тем не менее, должны быть возможности для въезда части людей из России на европейскую территорию. Потому что в Германии и Европе есть проблема населения. Бесчисленное количество компаний давно ищут талантливых сотрудников. В последние годы в Германию иммигрировали миллионы россиян, особенно молодых и образованных.

Мы должны продолжать поощрять это. Российские студенты или ученые, которые хотят продолжить свое образование, или представители российской политической оппозиции, которые хотят работать на Западе, должны быть допущены к приезду. Посещения родственников также должны быть ограничены.

Важно, чтобы правительства всех стран Шенгенского соглашения договорились о стандартных правилах и снова сняли эти санкции, как только в Украине установится прочный мир.

Уже несколько месяцев большинство немцев поддерживают поставки тяжелого вооружения Украине. Меньшинство сопротивляется — в основном из-за истории Германии. Из всех людей они приветствовали бы запрет на туристические визы для россиян, потому что этот тип запрета быстр, эффективен и не убивает жизни.

Даже политически ориентированные СМИ России не смогли проигнорировать запрет на туристические визы. Сначала они наверняка будут комментировать с насмешкой. Возможно, другие западные страны должны последовать их примеру, спрашивают они.

А потом, в какой-то момент, россиянам начнут рассказывать о преимуществах пребывания дома. Так же, как когда-то делали в Советском Союзе. Они расскажут о том, как это делает московские кафе и рестораны еще лучше.

Этот текст был первоначально опубликован на немецком языке.