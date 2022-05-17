Комментарий: как президент Байден может выиграть энергетическую войну с Россией и снизить цены на газ

Ясно, что президент России Владимир Путин пытается вооружить Европу ископаемым топливом своей страны, чтобы помешать поддержке Украины. Этот момент должен привлечь внимание к признанию того, что чрезмерная зависимость от ископаемого топлива несовместима с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов и наших европейских союзников.

Вот почему так важен быстрый переход на чистую энергию.

В Соединенных Штатах президент Байден должен использовать свои чрезвычайные полномочия в соответствии с Законом об оборонном производстве (DPA), чтобы увеличить производство и установку чистой энергии с той же скоростью и в таких же масштабах, как производство военного оружия во время Второй мировой войны. Кроме этого времени, не бомбы, самолеты или танкеры, а производство тепловых насосов, солнечного света, воздуха и других чистых энергетических технологий.

DPA дает президенту широкие полномочия по мобилизации экономики США, включая частный сектор, для производства жизненно важных материалов и инфраструктуры для национальной безопасности. Это включает в себя развитие энергетической системы США и, при необходимости, ее модификацию. Фактически, DPA прямо признает, что Чистая энергия Свобода важна для нашей национальной безопасности. Он призывает президента «максимально увеличить внутреннее энергоснабжение за счет возобновляемых источников энергии (включая солнечные, геотермальные, ветряные и биологические ресурсы), более эффективных технологий хранения и распределения энергии, а также мер по энергосбережению».

Переход на экологически чистую энергию определенно потребует времени – сколько угодно. А Недавний анализ Калифорнийский университет в Беркли показывает, что к 2035 году в Соединенных Штатах будет 90 % чистого электричества без выбросов углекислого газа. Другие предлагают 2050 . Скорость нашего перехода зависит от того, насколько наше правительство, предприятия и американский народ решат платить больше за инвестиции в экологически чистую энергию. Использование DPA поможет расставить приоритеты для этих изменений и ускорить их достижение по сравнению с нашим текущим темпом. Для президента Байдена не было бы ничего удивительного или беспрецедентного в использовании DPA. Бывший президент Трамп использовал его для увеличения производства средств индивидуальной защиты и вентиляторов во время эпидемии Govt-19. Президент Байден использовал его для увеличения производства вакцин. В этом году он использовал его для увеличения количества сырья, необходимого для электромобилей и накопителей энергии. Это был важный первый шаг, но теперь Байдену придется пойти дальше в DPA для создания электромобилей и аккумуляторов, а также для разработки солнечных панелей на крыше, ветряных турбин, волновых и геотермальных установок, тепловых насосов и электрических водонагревателей и связанных с ними компонентов. Обновите нашу энергосистему. Опора на альтернативные ископаемые виды топлива, которые влияют на национальную и международную безопасность, ускоряя климатические чрезвычайные ситуации. В октябре 2021 года его выпустило Министерство обороны США. Анализ климатических рисков , Определение изменения климата как имеющего «значительные последствия» для национальной безопасности США. Изменение климата также повысило вероятность «провала правительства» в случае ухудшения экономических и социальных условий. В отчете делается вывод о том, что постоянная и повышенная надежность ископаемого топлива создает больше возможностей для соперников, таких как Россия, для получения политического влияния или военного преимущества. Используя DPA для ускорения технологических прорывов и продвижения к свободе чистой энергии, Байден сможет защитить национальную безопасность и защититься от цен на ископаемое топливо и потрясений в российской инженерии. Чистая энергия даст американцам дополнительный выбор в том, как улучшить нашу жизнь и бизнес, а также как защитить себя от растущих последствий чрезвычайной климатической ситуации. Ускорение экологически чистой энергетики создаст рабочие места по всей стране. Чтобы построить, установить и поддерживать нашу инфраструктуру экологически чистой энергии, Соединенные Штаты должны нанять, обучить и нанять сотни тысяч человек. Рабочие Америка имеет давнюю традицию вести мир во времена кризиса с помощью смелых изобретений. Мы вместе с нашими союзниками по НАТО можем выиграть эту войну, используя силу солнца и ветра, нашу воду, волны и землю. Мы знаем, что это возможно, и пришло время президенту Байдену проложить путь. READ "Возвращение России в Африку: минералы, наемники и конкурс красоты"