Комментарий: может ли он стать следующей точкой запуска морских ракет у берегов Сингапура и Малайзии?

Пользы больше, чем риска?

Конечно, будут опасения по поводу рисков, присутствующих на открытых стартовых площадках, но есть способы снизить эти риски.

Опасения по поводу шумового загрязнения можно решить, разместив участок не менее чем в 35 километрах от восточного побережья Джохора. Шум может оказывать влияние на морскую жизнь, но мобильные пусковые корабли могут быть развернуты в местах, достаточно удаленных от островов и крупных рифовых морских экосистем.

Вопросы также возникают, поскольку в водах между восточным Джохором и Борнео проходит крупный морской путь. Однако он протянулся примерно на 800 километров, без узкого ущелья вроде Малаккского пролива.

Без сомнения, должна быть установлена ​​зона безопасности. Навигационные системы, такие как GPS (глобальная система позиционирования) и AIS (автоматическая система идентификации), могут гарантировать, что зона безопасности не будет мешать зарядке. Опыт США с запусками из Флориды, расположенной рядом с крупным судоходным путем, не дал тревожных сигналов.

Еще одной проблемой может быть риск падения обломков в случае редких аварий после запуска. Пусковые площадки вдоль восточного побережья, к востоку от морского пути, также означали, что обломки падали в море, а не на города.

Запуск ракет не прямо на восток, а на северо-восток также означает, что они не пролетают над Борнео, прежде чем достигнут большей высоты, сжигая больше мусора, прежде чем достигнут поверхности Земли.

Но тысячи запусков до сих пор предполагают, что аварии после запуска очень редки. Со временем мы можем увидеть риск запуска ракеты так же, как мы видим огромное количество самолетов, летающих над городскими аэропортами.

Преимущества А космический порт Кажется, что это перевешивает риски. Потенциальным пользователям, включая частные космические компании, такие как SpaceX, Blue Origin, Airbus, Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin и азиатские национальные космические агентства, понадобится привлекательный порт.

Помимо экономического потенциала космической отрасли, существуют возможности для развития отрасли поддержки запуска, например, восстановления бывших в употреблении ракет. Это может быть главный порт Сингапура, имеющий опыт обслуживания морских платформ.

Если Сингапур, Малайзия и Индонезия смогут создать правовые предпосылки и инфраструктуру, хорошо связанная тропическая стартовая площадка станет возможностью, которую частные космические компании не упустят.

Доктор Стефан Хюбнер — старший научный сотрудник Азиатского научно-исследовательского института Национального университета Сингапура. Его текущие исследования связаны с историей и текущим состоянием проектов индустриализации и урбанизации океана.