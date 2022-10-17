Комментарий: мы должны рассмотреть возможность сексуальных домогательств в космосе

Нет конца и края?

Чтобы человечество безопасно сделало свои следующие шаги во вселенной, культура освоения космоса должна измениться. Эти ужасающие события призывают национальные агентства и частные космические компании занять активную позицию против сексуальных домогательств и посягательств.

НАСА и другие космические организации должны выйти за рамки простой политики по борьбе с домогательствами. Они должны выделить необходимые ресурсы для создания соответствующей инфраструктуры для предотвращения, сообщения и реагирования, включая поддержку и защиту выживших.

Это может включать создание отдельных органов контроля, состоящих из сексологов и квалифицированных медицинских и психосоциальных специалистов. Это может также включать инвестиции в изучение человеческих отношений и сексуального здоровья в космосе.

Выжившие жертвы должны участвовать в обсуждении и принятии решений на каждом этапе пути. Это необходимо для обеспечения безопасности земной и космической среды, а также для проведения столь необходимых с этической точки зрения научных исследований жизни человека в космосе.

MeToo научил нас тому, что командная работа — это сила. По словам Лапьера: «Настало время, более чем когда-либо, честно и прозрачно решить реальные проблемы освоения космоса и признать, что неприемлемое поведение Земли также является неприемлемым космическим поведением для космической цивилизации».

Мария Сантагуида — кандидат наук в области психологии человеческой сексуальности, эротических технологий и сексологии в космосе в Университете Конкордия.

Джудит Лапьер — профессор сестринского дела в Университете Лаваля.

Саймон Дубей — научный сотрудник Института Кинси при Университете Индианы.

Эмили Аполлонио, генеральный директор Interstellar Performance Labs, написала эту статью в соавторстве.

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