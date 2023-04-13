Комментарий: Работают ли жесткие санкции против России?

Питер Маккенна, профессор политологии Университета острова Принца Эдуарда в Шарлоттауне, представил следующее мнение.

Поскольку война в Украине идет второй год, стоит задуматься о влиянии международных санкций на Россию Владимира Путина. Достаточно ли «резких» карательных мер, чтобы удержать Москву от продолжения ее бесчеловечных и разрушительных военных действий?

Характер и масштабы санкций, примененных к такой сверхдержаве, как Россия, во многом беспрецедентны. Это, безусловно, важная проверка эффективности (или отсутствия таковой) экономической войны в странах с развитой экономикой Запада.

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В целях определения понятие санкций часто описывается как санкция или наказание за международные правонарушения и неправомерные действия. Он может принимать множество форм и модальностей, принимая во внимание дипломатические, экономические, военные, финансовые и даже математические измерения, и осуществляться как в одностороннем, так и в многостороннем порядке.

Также полезно признать, что применение санкций обычно является менее рискованной альтернативой развертыванию «солдат на местах». Более того, этот вариант нравится большинству стран и политических лидеров, потому что он создает впечатление — в отсутствие начала войны — что нужно что-то предпринять против возмущения международного сообщества.

Санкционный список

Так, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество усилить санкционную кампанию против российской агрессии. В твите на английском языке Зеленский категорично отметил: «Необходимо усилить давление на российского агрессора». И есть некоторые признаки со стороны Запада, что это произойдет.

Длинный список экономических, финансовых и финансовых санкций против России слишком длинный, чтобы сузить его здесь. Также следует отметить, что список целей периодически дополняется и модифицируется для максимального эффекта.

Но Анатолий Антонов, посол России в США, недавно раскритиковал западные санкции и попытки изолировать Россию.

«Мы научились жить в условиях экономического и политического давления», — сказал он. Затем он многозначительно добавил: «Опыт предыдущих санкций показал, что они в значительной степени вредят мировому рынку и усугубляют положение простых граждан в странах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции».

Длинный список экономических, финансовых и финансовых санкций против России слишком длинный, чтобы сузить его здесь. Также следует отметить, что список целей периодически дополняется и модифицируется для максимального эффекта.

Конечно, решающий вопрос о том, действительно ли карательные санкции «работают», почти всегда вызывает споры. Длительность действия санкций, чтобы они действительно подействовали, также является предметом интенсивных дискуссий.

Козел отпущения Запада

Некоторые считают санкции надежным и эффективным способом изменить поведение такой страны-нарушителя, как Россия. Но другие рассматривают санкции как грубый инструмент, часто основанный на ошибочном убеждении, что правонарушения со стороны государств можно исправить с помощью принуждения или сурового наказания.

Понятно, что санкции не являются панацеей или надежным средством давления на Россию. Как кубинское правительство узнало более 60 лет назад, существует множество способов обойти санкции США, производить собственные альтернативные продукты и получать выгоду от бесчисленных «нарушителей санкций» по всему миру.

Понятно, что санкции не являются панацеей или надежным средством давления на Россию.

Действительно, путинская Россия, как и другие страны, находящиеся под санкциями, искала способы оградить свою экономику от карательных мер — с такими друзьями, как Китай, Индия, Турция и Аргентина, и это лишь некоторые из них. Эти шаги не всегда сразу ослабляют воздействие санкций на своих граждан, но со временем они могут иметь уменьшающий эффект.

Кроме того, всегда существует риск того, что нанесение ущерба уровню жизни простых россиян может стать объединяющим фактором для режима. Как эксперт по дезинформации, Путин стремился обвинить или сделать Запад козлом отпущения за то, что в настоящее время нездорово для российской экономики. Запад также не хочет ускорить полный крах российской экономики и тем самым вызвать глобальный экономический спад.

— Рейтер

измерять эффективность

Но пока западная санкционная коалиция держится. Но как долго может сохраняться единство цели? В некотором смысле, эта постоянная сила будет зависеть от того, насколько члены альянса готовы платить отрицательные издержки, связанные с их экономикой.

Таким образом, ключевой частью проблемы Запада является неспособность точно определить, как выглядит успешная санкционная кампания. Иными словами, на Западе, похоже, нет единого мнения о том, чего санкции должны достичь (или не достичь) в случае с Россией. Без четкого ответа на этот вопрос трудно оценить эффективность всеобъемлющего санкционного режима Запада.

Я не утверждаю, что всеобщие санкции — это обязательно неправильный путь. Но я думаю, что причина этого носит принципиально политический характер и, вероятно, направлена ​​​​на наложение самых низких издержек на страны, вводящие такие же санкции. Это, в свою очередь, затрудняет оценку эффективности санкций, заставляющих Путина переосмыслить свою жестокость в Украине.

Правда, санкции явно нанесли определенный ущерб гражданам России и ее экономике. Но они все еще далеки от ускорения вывода российских или прокси-сил с территории Украины. Возможно, время покажет другую историю, но я не совсем в этом уверен.