Комментарий: успех Китая в космосе готов к успеху — с иностранными партнерами или без них

Хотя Китай заявляет о своей беспристрастности в конфликте, он постоянно выпускает официальные заявления и сообщения в СМИ, содержащие пророссийские нарративы, и расширяет свои экономические отношения с Россией на фоне экономических санкций, введенных против Москвы западными странами. Хотя Пекин еще не предоставил России летальную военную помощь, китайские компании поддержали Россию, предоставив «нелетальную помощь», по словам американских официальных лиц.

Китайские военные участвовали в крупномасштабных маневрах и патрулировании с Вооруженными силами России с целью улучшения оперативной совместимости и сигналов сдерживания. Поскольку Европа и Китай поддерживают противоборствующие стороны в конфликте, который напоминает опосредованную войну между великими державами, отправка европейских астронавтов в Тяньгун была бы в лучшем случае неловкой.

Замечания генерального директора ЕКА, хотя и обеспокоили Пекин, конечно, не были неожиданными.

Во время пресс-конференции в апреле 2022 года официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь уклонился от прямого ответа, когда его спросили, отправятся ли на китайскую космическую станцию ​​какие-либо иностранные астронавты. В расплывчатом ответе представитель сказал, что иностранные космонавты «приглашаются в гости».

Заметного влияния на космические планы Китая нет

Хотя это, вероятно, нежелательное событие для Пекина, крайне маловероятно, что отсутствие европейских астронавтов в Тяньгуне окажет какое-либо заметное влияние на работу космической станции или на экспансию Китая в космос в более широком смысле.

Китай вложил огромные суммы денег в пилотируемую космическую программу с 1990-х годов. Сообщенный космический бюджет уступает только Соединенным Штатам. К середине века она стремится стать крупнейшей космической державой мира.