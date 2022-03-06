Комментировать новый контент TikTok в России

TikTok заявил в воскресенье, что приостановит возможность публикации нового контента и прямых трансляций в России в свете закона страны о «фейковых новостях», который был осужден активистами свободы слова и международным сообществом.

почему это имеет значение: Подавление президентом России Владимиром Путиным оппозиции вторжению Украины в Украину вытеснило из страны социальные сети и независимость.

Лидерство новостей: Закон, принятый в пятницу, грозит тюремным заключением Журналистам и другим лицам грозит до 15 лет, если они будут распространять то, что Москва считает «фейковой» информацией о вторжении, пишет Сара Фишер из Axios.

Bloomberg и BBC уже заявили о приостановке операций в России. CNN, CBS и ABC приостановили там свое вещание.

Россия также заблокировала Facebook в пятницу. На прошлой неделе он частично наложил ограничения на платформу.

что они говорят: «TikTok — это площадка для творчества и развлечений, которая может стать источником комфорта и человеческого общения во время войны, когда люди сталкиваются с огромными трагедиями и изоляцией. Однако безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом», — говорится в программе. Твитнуть воскресенье.