Коммунисты и наблюдатели нарушают выборы в России | Новости, спорт, вакансии

Глава Коммунистической партии России, второй по величине политической партии страны, заявляет о широко распространенных злоупотреблениях на выборах в новый национальный парламент, партия которого, как ожидается, получит места.

Поздно вечером в субботу в России был запрещен видеоролик на YouTube, в котором помощники заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального рекомендовали людям голосовать, чтобы подорвать доминирующую партию «Единая Россия». Видео осталось доступным на нероссийских серверах.

Глава Коммунистической партии Геннадий Зюганов заявил в субботу – во второй из трех дней голосования на выборах – что полиция и Национальная избирательная комиссия должны отреагировать на сообщения о «ряде очень вопиющих фактов», включая вброс бюллетеней в нескольких округах.

Наблюдательный орган “Голос” и независимые СМИ также сообщали о злоупотреблениях, в том числе о подкупе голосов и слабых процедурах охраны бюллетеней на избирательных участках.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила позже в субботу, что более 6200 бюллетеней в пяти округах были аннулированы из-за процедурных нарушений и заполнения бюллетеней.

Похоже, что партия «Единая Россия», преданная президенту Владимиру Путину, сохранит свое доминирующее положение в Государственной Думе, нижней палате парламента. Однако некоторые прогнозы предполагают, что партия может потерять нынешнее большинство в две трети, достаточное для изменения конституции. Ожидается, что коммунисты получат наибольшую долю мест, потерянных «Единой Россией».

Хотя коммунисты в целом поддерживают инициативы Кремля в парламенте, получение им мест было бы потерей для «Единой России». Считается, что коммунисты потенциально извлекают выгоду из программы «умного голосования», которую продвигает Навальный и его команда, которая направлена ​​на ослабление «Единой России», сообщая избирателям, какие кандидаты имеют наиболее сильные позиции, чтобы победить кандидатов от «Единой России».

Однако неясно, насколько эффективной будет программа после запрета YouTube, который произошел на следующий день после того, как Apple и Google удалили приложения Smart Voting из своих магазинов под давлением Кремля. Ранее власти блокировали доступ к его веб-сайту. Организации Навального были объявлены экстремистскими, что запретило кому-либо, кто с ними связан, баллотироваться, таким образом исключив из выборов наиболее важных кандидатов от оппозиции.

Приложение для обмена сообщениями Telegram, основанное российским предпринимателем Павлом Дуровым, также запретило интеллектуальное голосование. В субботу Дуров заявил, что служба запрещает всех связанных с выборами ботов, чтобы соблюдать законы, запрещающие агитацию после начала голосования.

В Санкт-Петербурге избиратель Павел Иванов сказал, что у него есть доступ к интеллектуальному голосованию, и последовал его совету, чтобы проголосовать за небольшую партию, которая «не полностью соответствует моим предпочтениям, но (будет представлять) определенную оппозицию правящей партии».

Зюганов сказал, что партия зафиксировала не менее 44 нарушений при голосовании, и коммунисты подали заявку на разрешение на проведение акций протеста на следующей неделе после завершения голосования в воскресенье.

В субботу новостной сайт «Знак» сообщил, что житель Московской области предложил 1000 рублей (15 долларов) людям, проголосовавшим за «Единую Россию». Издание сообщило, что связывалось с человеком, который сказал, что оплата будет произведена, если звонивший предоставит подтверждение своего голоса через приложение для обмена сообщениями.

Движение «Голос» процитировало сообщения своих наблюдателей и местных СМИ о ряде очевидных нарушений, включая хранение бюллетеней на ночь в шкафчике со сломанной дверью и конверты для подсчета голосов, которые, по-видимому, были вскрыты, а затем снова запечатаны.

В первый день голосования в пятницу на некоторых избирательных участках неожиданно образовались длинные очереди, и независимые СМИ указали, что это может свидетельствовать о том, что государственные учреждения и компании принуждают сотрудников голосовать.

Но, несмотря на эти реплики, общая явка казалась мимолетной. Памфилова, глава избирательной комиссии, заявила, что около 25% избирателей проголосовали к 15:00 субботы, примерно в середине периода голосования.

Некоторые избиратели участвовали, но без особого чувства причастности.

“Я голосую каждый год. Что будет в итоге, не зависит от нас, от нас ничего не зависит”, – сказал Associated Press житель сибирского села Десятова Николай Мартимьянов.

В пятницу петербургские СМИ сообщили о подозреваемых случаях «кольцевого голосования», когда избиратели голосовали на нескольких разных избирательных участках. Видеожурналист Associated Press видел одних и тех же избирателей, предположительно учащихся военных училищ, на двух разных избирательных участках; Кто-то сказал, что группа сначала пошла не на тот избирательный участок.

Член местной избирательной комиссии России опубликовал видео, на котором выяснилось, что мужчина пытался отдать несколько голосов, а затем столкнулся с сотрудником избирательной комиссии. Мужчина на видео сказал, что получил свои избирательные бюллетени на станции метро.