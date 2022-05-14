Компании инвестируют в космические технологии и партнерства

Новая космическая гонка. Разворот и неполучение своей доли частные поставщики ракет планируют наброситься, системы полезной нагрузки переоснащаются, а новые, более мелкие и умные спутниковые системы обещают масштабные изменения в индустриальной космической базе, что затронет правительственные и гражданские организации, занимающиеся военными , оборона, связь, здравоохранение, наука и путешествия между планетами. В этом исследовании «последнего рубежа» компании, занимающиеся климатическим и метеорологическим оборудованием, наверняка выстроятся в очередь, чтобы представить свои смелые приоритеты.

Государственные и оборонные ведомства, а также частный сектор усердно работают вместе, поскольку новые провайдеры заменили имена Atlas, Saturn и STS поколения назад, а новые запуски полезной нагрузки стали более частыми. Компании вкладывают значительные средства в космос, и это находит отражение в новых объектах, инвестициях в технологии и развитии государственно-частного партнерства.

Конгресс рассматривает некоторые из этих потребностей в текущем бюджетном цикле; Одна часть утвержденного НАСА бюджета на 2022 финансовый год, утвержденного в марте, составляет более 24 миллиардов долларов, и его программы растут.

Правительственные учреждения, в том числе НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, не ждут, чтобы подготовиться и отреагировать на неопределенное будущее. Значительные инвестиции направляются на отслеживание изменений климата и экологических потребностей, а также на подготовку ответных мер человечества на стихийные бедствия, отличающихся устойчивостью и устойчивостью. Спутники даже отслеживают астероиды и другие угрозы в глубоком космосе.

Поскольку безопасность активов и надежность системы приобретают первостепенное значение, будущее программное обеспечение будет зависеть от партнеров, способных создавать надежные системы, защищенные от внешних угроз. Ясно то, что военные и промышленные сети связи и транспортировки в космос и из космоса через широкий круг правительственных учреждений и их частных подрядчиков должны быть защищены от шпионажа и угроз со стороны национальных противников. Генерал-лейтенант космического командования США Джон Шоу назвал кибератаки «основным вектором угрозы».

В условиях конфликта на Украине роль коммерческих спутников связи на театре военных действий показывает, насколько важны надежные и защищенные от взлома системы связи, о чем свидетельствует то, что российские технологии становятся темными и тихими.

Здесь, дома, Космическое командование США, Космические силы и разведывательное сообщество все больше полагаются на частный сектор, который возьмет на себя инициативу в исследованиях и инновациях для повышения технических возможностей и обороноспособности нашей страны. В недавнем разговоре с Wired

Цюй рассказал о союзническом глобальном партнерстве и усилиях по согласованию международных правил операций в космосе.

Шоу также утверждал, что «военные США должны охватывать космос и рассматривать его как« зону ответственности », зону, которую необходимо сохранять и защищать, а не просто пересекать космические корабли». Отмечая усилия Космического командования по распространению своих последних достижений в космосе, он призывает читателей посетить сайт Space-Track.org, чтобы оставаться в курсе последних событий.

Мы видели, как злоумышленники перегружают и взламывают спутники связи, пытаются отключить электросети, закрывают банки на часы или дни, задерживают судоходство и нарушают работу других уязвимых платформ. Даже облачные сетевые угрозы занимают умы руководителей оборонных предприятий, поскольку разрабатываются более умные и агрессивные средства. Если их не остановить, эти боевые действия могут нанести вред нациям.

Партнерство между государственным и частным секторами

Партнерские отношения между правительством Соединенных Штатов, местными партнерами и союзниками будут способствовать развитию наземных и космических миссий, сохраняя при этом нашу национальную независимость. Доставка полезных грузов и персонала на Международную космическую станцию ​​и обратно — то, что русские неоднократно угрожали ограничить, — будет все чаще становиться задачей частных партнеров.

Последствия ясны. Все больше и больше партнерских отношений между различными государственными учреждениями и частным сектором, финансируемых институциональными партнерами по проектам и заветными наградами, берут на себя обязанности, которые ранее выполнялись федеральными программами и агентствами. По мере того, как государственные инвестиции в космические программы сокращаются, ряды персонала, связанного с космическими программами, пополняются высококвалифицированными экспертами из частного сектора. На самом деле это эффективное движение. Правительство может воспользоваться эффектом масштаба, используя более образованные и авторитетные предприятия промышленности и частного сектора.

Организации, надеющиеся сотрудничать с государственными или аэрокосмическими и авиационными поставщиками, нуждаются в союзниках, имеющих опыт работы в этом секторе. Юристы и лоббисты с опытом работы в ключевых агентствах и правительстве могут помочь разработать наиболее важные стратегии для обеспечения успешного партнерства в стремлении к новым рубежам.

Круг гражданских секторов, готовых извлечь выгоду из космической гонки в двадцать первом веке, так широк, как никогда в нашей истории. Поток государственного финансирования и возможностей для развития бизнеса обещает создать долгосрочные возможности для организаций, как работающих в космических программах, так и новых для аэрокосмического сектора США. Опытные специалисты по связям с государственными органами, специалисты по закупкам и совместные поверенные могут помочь компаниям занять ключевые контрактные должности.