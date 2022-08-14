Компания Илона Маска помогает Украине в войне против России (и это не Tesla или SpaceX)

ане начинай Русское вторжение на украинские земли, Многие пользователи твиттера спрашивали Илон Маск Помочь Украине выйти в интернет.

По словам Маска, он был освобожден Старлинк в Украине Это обеспечило доступ к Интернету для людей.

поймать вектор 15 000 модемов и антенн для украинского народа.

Правительство Украины действует через старлинкнапример, вооруженные силы.

Все они общаются с помощью Компания Илона Маска.

Что такое старлинк?

старлинк он высокоскоростной Интернет Обеспечивается сложной спутниковой сетью.

мускус созданный крутой Дать доступ в интернет людям, живущим в самых отдаленных уголках планеты.

Когда мы говорим об отдаленных районах, вы можете подумать о местах без электричества или света.

Вы можете ошибаться.

Даже в богатых странах, таких как Соединенное КоролевствоЕсть такие отдаленные районы.

Как работает Старлинк?

Отличие от других систем зависит от скорости и спутникового соединения.

Спутники Старлинк На космической орбите, как обычные интернет-спутники.

Однако С.спутниковая связь быть Ближе к Землечто обеспечивает более быстрый доступ в Интернет.

По данным BBC, спутник интернет-провайдера почти 1000 км от Земли,

Спутники МУСК 549 км от Земли.

Сколько спутников нужно Илону Маску, чтобы обеспечить более быстрый доступ в Интернет?

По данным BBC, это был Илон Маск. 3000 спутников в космосе с 2018 года.

Сколько стоит доступ в Интернет Starlink?

Starlink — один из самых дорогих интернет-провайдеров в мире.

резидент США платит 99 долларов за Интернет Starlink.

Тем не менее, было предыдущее обвинение $549 Подключить платформу и модем к спутнику.

Описание Starlink, которое у них есть 400 000 пользователей в 36 странах.

Подавляющее большинство этих пользователей живут в Северной Америки, Европы и Австралии.