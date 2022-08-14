Компания Илона Маска помогает Украине в войне против России (и это не Tesla или SpaceX)

ане начинай Русское вторжение на украинские земли, Многие пользователи твиттера спрашивали Илон Маск Помочь Украине выйти в интернет.
По словам Маска, он был освобожден Старлинк в Украине Это обеспечило доступ к Интернету для людей.
поймать вектор 15 000 модемов и антенн для украинского народа.
Правительство Украины действует через старлинкнапример, вооруженные силы.
Все они общаются с помощью Компания Илона Маска.
Что такое старлинк?
старлинк он высокоскоростной Интернет Обеспечивается сложной спутниковой сетью.
мускус созданный крутой Дать доступ в интернет людям, живущим в самых отдаленных уголках планеты.
Когда мы говорим об отдаленных районах, вы можете подумать о местах без электричества или света.
Вы можете ошибаться.
Даже в богатых странах, таких как Соединенное КоролевствоЕсть такие отдаленные районы.
Как работает Старлинк?
Отличие от других систем зависит от скорости и спутникового соединения.
Спутники Старлинк На космической орбите, как обычные интернет-спутники.
Однако С.спутниковая связь быть Ближе к Землечто обеспечивает более быстрый доступ в Интернет.
По данным BBC, спутник интернет-провайдера почти 1000 км от Земли,
Спутники МУСК 549 км от Земли.
Сколько спутников нужно Илону Маску, чтобы обеспечить более быстрый доступ в Интернет?
По данным BBC, это был Илон Маск. 3000 спутников в космосе с 2018 года.
Сколько стоит доступ в Интернет Starlink?
Starlink — один из самых дорогих интернет-провайдеров в мире.
резидент США платит 99 долларов за Интернет Starlink.
Тем не менее, было предыдущее обвинение $549 Подключить платформу и модем к спутнику.
Описание Starlink, которое у них есть 400 000 пользователей в 36 странах.
Подавляющее большинство этих пользователей живут в Северной Америки, Европы и Австралии.
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