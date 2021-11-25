Компания космического туризма выбирает российский Союз, чтобы доставить космонавта на Международную космическую станцию ​​после истечения срока бронирования SpaceX

Space Adventure планирует отправить японского миллиардера и магната онлайн-торговли Юсаку Маэдзава на Международную космическую станцию ​​(МКС) через российское космическое агентство Роскосмос. Это произошло после того, как президент компании Том Шелли сообщил, что их резервирование в SpaceX закончилось.

Обе страны ждут прихода декабря, прежде чем запускать этот непрофессиональный проект. Space Adventure — первая компания в США, предлагающая платные космические полеты. Компания будет использовать российскую ракету «Союз» во всех своих космических полетах, от запуска до посадки. Клиенты Международной космической станции будут отправлены на бесплатный обратный путь вокруг Луны на этом космическом корабле в развлекательных целях.

Следующий полет запланирован на 8 декабря с космодрома Байконур в Казахстане. Шелли сказала Национальная почта Предполагается, что место на российском космическом корабле будет стоить от 50 до 60 миллионов долларов.

(Фото: НАСА на Викискладе)

На этом изображении показан космический корабль «Союз Т-10-1», использующий систему Launch Escape для запуска вдали от взрывной ракеты-носителя.

Space Adventures выбирает российский Союз вместо SpaceX

После того, как полеты были отложены из-за бронирования мест НАСА в российском космическом полете, Space Adventure выполняет первый запуск на Международную космическую станцию ​​для японского заказчика. Полет был отложен на время, потому что ни один другой аппарат не смог завершить космический путь.

Компания заявила, что ее запланированный полет, запланированный на конец 2021 — начало 2022 года, установит «новый мировой рекорд высоты для частных космических полетов для граждан», пролетев как минимум вдвое над уровнем Международной космической станции (МКС).

Этот приватизированный сектор сейчас представляет собой многомиллиардную отрасль, в которой работают транснациональные корпорации и правительства. Несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном по различным политическим вопросам, Чили утверждает, что космос был исключением.

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Представитель компании Стейси Тернер сказала: космические новости Они объявили о миссии многим нашим потенциальным клиентам. Однако Тирн признал, что баланс цены, времени и опыта был неправильным в тот конкретный момент.

Шелли сказал, что сотрудничество в космосе, в частности, помогает преодолеть политические разногласия между США и другими странами.

О космическом туризме

Последние новости путешествий Он сказал, что космический туризм — это новый увлекательный вид путешествий, который приобрел популярность в последние годы, способствуя развитию экономики туризма во всем мире. Такие известные компании, как SpaceX и Virgin Galactic, вызывают ажиотаж во всем мире, проводя коммерческие космические полеты для потребителей, готовых платить больше. В 2000 году сообщалось, что Российское космическое агентство продвигало орбитальный туризм, доставляя пассажиров в космос.

Science Times сообщила, что космический корабль New Shepard компании Blue Origin доставил 90-летнего Уильяма Шатнера в космос. Он наиболее известен своим изображением капитана Кирка во франшизе фильма «Звездный путь». 90-летний актер стал третьим человеком в этом возрасте, отправившимся в космос. Эти коммерческие и развлекательные космические полеты открывают путь космическому туризму.

Существует множество противоположных точек зрения на космический туризм и исследования. Принц Уильям, герцог Кембриджский, сказал: BBC (через Science Times) Великие мозги и умы должны исцелять Землю, а не переезжать на другую планету. Однако глава Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта Ди Пиппо считает иначе.

Ди Бебо сказал Национальный Во время посещения Экспо-2020 в Дубае космический туризм имеет много положительных моментов и может помочь человечеству сохранить свою планету.

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