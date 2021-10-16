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Компания, которая продает черные защитные панели для PS5, прекратила свою деятельность после юридической угрозы со стороны Sony.

17 октября, 2021
Artem Sokolov

Канадская компания Dbrand заявляет, что больше не продает свои популярные черные товары PS5 интерфейсов после того, как Sony пригрозила судебным иском.

Темные пластины Дбранда за 50 долларов поступил в продажу в феврале В течение нескольких часов акции были раскуплены до мая.

В заявлении, опубликованном в субботу, компания объявила, что Darkplates теперь «мертва», после сообщения, полученного от Sony Interactive EntertainmentАдвокаты пригрозили подать в суд:

  • «Предварительный и постоянный судебный запрет, постановление суда об уничтожении материалов, нарушающих закон, реституция прибыли Dbrand и дополнительные денежные убытки»
  • Полный ущерб в соответствии с законодательством США, включая судебный запрет на дальнейшую продажу любого материала, нарушающего авторские права, уничтожение всех материалов, нарушающих авторские права, возмещение упущенной выгоды и убытков наших клиентов, а также установленный законом ущерб в размере до 150 000 долларов США за каждое нарушение.
  • «Постановление суда, запрещающее уничтожение, доставку и экспорт товаров.[ion of] импорт товаров, и [the] Премия[ing of] Убытки, расчет прибыли, штрафные убытки, штрафные убытки и штрафные убытки, проценты и расходы “

В письме о прекращении противоправных действий, которым поделился Dbrand, адвокат Sony заявил, что из-за «обширного маркетинга консоли PS5, ее коммерческой популярности и массового освещения в СМИ» ее интерфейсные панели «стали эксклюзивно ассоциироваться с SIE в умы потребителей и стали символом доброй воли. «Намерение».

Заголовки сообщений Бывший Dbrand призывает Sony “ подать на нас в суд ” Сказав, что, несмотря на провокационный тон Дбранда, Sony предпочла бы, чтобы компания прекратила продажу продуктов, а не обращалась в суд.

«Несмотря на серьезную обеспокоенность SIE по поводу поведения Dbrand и несмотря на то, что ваша компания одобряет мантру« двигаться вперед, подать на нас в суд »- вероятно, имея в виду SIE, наш клиент хотел бы оказать Dbrand любезность разрешить этот вопрос без возбуждения официального судебного иска», – сказал он. ты читаешь.

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В своем собственном заявлении Dbrand утверждает, что не исключает каких-либо продаж Sony путем продажи своих лицевых панелей, и что пользователи имеют право применять «запасные части» к своей консоли, сравнивая это с автовладельцем, получающим замену сторонним производителем. часть к их машине после аварии.

Он также предполагает, что причина угрозы Sony заключается в том, что она считает, что Sony планирует выпустить черную консоль PS5 и не хочет «слона-робота в комнате», отмечая, что компания уже выпустила черный контроллер DualSense и черный Импульсная 3D-гарнитура.

Несмотря на это, она согласилась прекратить продавать Темные латы, хотя она отказалась полностью исключить их возвращение в будущем. «Мы решили подчиниться требованиям террористов … пока», – говорится в заявлении.

«Хотя мы твердо верим в право потребителя настраивать и модифицировать свои машины, используя компоненты вторичного рынка, ваши Темные пластины теперь являются предметом коллекционирования. Вы знаете, что они говорят – либо вы умрете владельцем Темных пластин, либо проживете достаточно долго, чтобы увидеть себя стать скальпером ».

«В заключение, – заключает он, – пошел ты, и особенно Сонни».