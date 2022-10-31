Тем не менее, Rumble служит платформой для дружественного России контента RT в период растущего недовольства правых — а также некоторых левых — экспансионистским вооружением Украины администрацией Байдена. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти из Калифорнии заявил, что, если его партия победит в Палате представителей в следующем месяце, он будет сопротивляться написанию статей.незаполненный чекДля украинского правительства Хотя войну с Россией широко осуждали на Западе, многие влиятельные консервативные критики, в том числе Такер Карлсон из Fox, часто неохотно критиковали Путина.

Мистер Вэнс, который однажды напал на Дональда Дж. Трампа («о боже какой дуракнаписал в Твиттере в 2016 году), стал ярым сторонником и принял его изоляционистская позиция во внешней политике. В феврале, за несколько дней до вторжения, он сказал: «Я должен быть с вами честным. Мне все равно, что происходит с Украиной».

Летом мистер Вэнс, ветеран, искал его. Шоу Это, по его словам, «мы хотим, чтобы украинцы преуспели», и назвал Путина «плохим парнем». Но он добавил: «В конце концов мы должны перекрыть слив денег на Украину».

Г-н Вэнс — не первый кандидат, которого поддерживает г-н Тиль, который уже много лет обеспечивает себе политических союзников — среди них сенатор Тед Круз от Техаса и сенатор Джош Хоули от Миссури, не говоря уже о г-не Трампе. Но его отношения глубже, чем у большинства. Г-н Вэнс познакомился с г-ном Тилем в 2011 году во время учебы в Йельской школе права. Присутствовал на выступлении г-на Тиля оплакивал Неудачи как юридического мира, так и Силиконовой долины, назвав это «самым важным моментом моего пребывания в Йельском университете». Через полвека его наняли на работу в Mithril Capital, один из инвестиционных фондов Тиля.

Г-н Вэнс прославился тем, что написал «Деревенскую элегию» — мемуары-бестселлеры 2016 года о своих сильных корнях в Огайо. Он стал соучредителем Нарии в 2020 году при поддержке г-на Тиля, изображая ее как Enterprise Fund, базирующийся в Огайо. Он сосредоточится на Среднем Западе, а не на Силиконовой долине. Но отпечаток г-на Тиля остается, начиная с имени, которое следует традиции тилистов с использованием различных деталей из «Властелина колец». Нарья названа в честь одного из «колец силы», придуманных Дж. Р. Р. Толкином «эльфийскими кузнецами Эрегиона» во Вторую Эпоху под бдительным оком злого колдуна Саурона. Произошло это в Средиземье, предположительно далеко от Огайо.