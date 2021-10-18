Компания по производству пемзы из Миннесоты приносит извинения за то, что воспользовалась культурой коренных американцев: NPR

Лулу Гарсия-Наварро из NPR разговаривает с художницей Адриенн Бенджамин о своей новой роли «советника по примирению» в Minnetonka Moccasins после того, как компания извинилась за то, что приняла культуру аборигенов.

Лулу Гарсия Наварро, ведущий:

Компания из Миннетонки начала продавать мокасины и другое снаряжение коренных американцев в 1946 году. Но совсем недавно компания осознала, что мало что сделала для почитания или прямой компенсации коренных американцев. А на прошлой неделе, в День коренных народов, она представила план, как это изменить. Часть этого обещания включает в себя привлечение советника по примирению, художницы Anishinaabe и активистки Адриенн М. Бенджамин. Сейчас она переезжает к нам из Калифорнии. Добро пожаловать.

Адриан Бенджамин: (говорит на другом языке, кроме английского). утро.

Гарсия Наварро: Как Миннетонка изначально связалась с вами по поводу этой роли?

Бенджамин: На ​​самом деле со мной связался один из руководителей сообщества Миннеаполиса, с которым я работал ранее. У нас было несколько ярких бесед с ней о социальной справедливости и наших чувствах к ней. Так что я как бы знал, на каком я стою стою по некоторым вопросам. И об этом мне рассказали вначале – точно так же, как это была какая-то завуалированная компания, которая была захвачена в течение многих лет и хочет добиться большего. Я согласился на встречу. И вы знаете, сразу, мне кажется, я увидел их искренность. Они были готовы признать и понять, что не знали всего и очень хотели слушать.

Гарсиа Наварро: Что, по их словам, вдохновило вас на это? В какой момент они подумали, что должны что-то сделать?

Бенджамин: Ну, Джори Миллер Ширер, президент Minnetonka и дочь Дэвида Миллера, генерального директора, моложе и понимает движения, которые происходят, вы знаете, по всей стране, по всему миру. И они оба сказали, что они чувствовали это очень долгое время, и что они искренне боялись двигаться вперед, и что они не знали, как это произойдет. Они хотели действовать более уважительно и осмысленно.

Гарсия Наварро: Да. Как признал Миннетонка, они десятилетиями извлекали пользу из культуры коренных народов. Я имею в виду, как эти компании справляются с нанесенным моральным ущербом?

Бенджамин: Вы знаете, я думаю, что это большой вопрос. И я думаю, что важно выделять, работать с художниками из числа коренных народов и платить им за их дизайнерскую работу. Часть нашего плана с Minnetonka состоит в том, чтобы продвигаться вперед, чтобы выделить художников из числа коренных народов, особенно из Миннесоты, региона, где расположена компания, чтобы сделать свою работу лучше. Я думаю, что одна из вещей, о которых я думаю в одном из наших разговоров, когда дело доходит до Миннетонки, – это думать, что я – и это то, к чему я могу относиться, а именно, что мои бабушка и дедушка продавали изделия ручной работы на обочине дороги рядом с этим торговым центром. . И я объяснял, и я, вы знаете, я уверен, что были люди, которые также продавали мокасины. И это похоже на то, что вот этот грузовик, который поддерживает, вы знаете, мокасины Миннетонки, который вытащил эту экономику из дна заповедной зоны. И поэтому я думаю, что люди не обязательно думают о таких вещах.

Гарсиа Наварро: Адриан, я хочу кое-что признать: это, должно быть, тоже было невероятным эмоциональным бременем.

Бенджамин: Да, знаете, и я благодарю вас за это. Я думаю, это имеет невероятный смысл. Да, это было частью нежелания выполнять эту работу. Я думаю, что другая часть этого тоже заключается в том, что как одному коренному жителю определенного племени, знаете ли, очень сложно вступить в нечто подобное, зная, что это причиняет боль многим людям, верно? Типа – и это распространенное мнение, что люди тоже ошибаются, вы знаете, мы просто коренные американцы. В Соединенных Штатах есть одна группа коренных американцев, когда, как вы знаете, существует более 500 конкретных племен, которые имеют разные системы верований, и все они имеют разные культурные знания, все это. Как я могу … вы знаете, я не могу закончить всех, чтобы сказать, что они собираются сказать, возможно, но я могу сделать то, что в моем сердце, я думаю, это, знаете ли, лучшее, что будет в будущем, что принесет наибольшую пользу людей и помогите Миннетонке лучше работать – знаете, лучше быть союзниками и лучше двигаться вперед по отношению к туземцам.

Гарсиа Наварро: Что ж, я хотел бы поблагодарить вас за ваше время. Я очень ценю это.

Бенджамин: Спасибо.

ГАРСИЯ-НАВАРРО: Это художник и активистка из Анишинабе Адриенн Бенджамин, ныне советник по примирению в корпорации Minnetonka. Мы ценим ваше время.

Бенджамин: Спасибо.

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