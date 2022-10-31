Компания предлагает погребальную терапию, чтобы помочь людям с тревогой

Отказ от ответственности: следующая статья содержит текст, который может быть интересен некоторым читателям.

От психологического лечения до общения со специалистами — существует множество способов преодолеть проблемы с психическим здоровьем. Насчет этого сомнений нет волноваться Это стало одной из самых распространенных проблем в эти дни для многих людей.

Кредиты: Pexels

Чтобы разобраться с этим вопросом, иностранная компания придумала нелепую сделку, которая сведет вас в могилу!

Компания Prekated Academy предлагает лечение, при котором люди с тревогой закапываются в землю заживо на час.

Да все верно!

Хотя это звучит очень страшно, компания утверждает, что это безопасно и поможет людям преодолеть свои страхи и тревоги.

Эта методика, называемая психотерапией, стоит колоссальных 47 тысяч, чтобы удержать человека в гробу и зарыть его в землю. Весь процесс будет проходить в Санкт-Петербурге, Россия.

Якатерина Преображенская, основатель компании, рассказала, что метод полностью безопасен и что безопасность клиентов является главной заботой учреждения.

Для тех, кто не может посетить страну, компания также предлагает более дешевый альтернативный пакет стоимостью 12 тысяч долларов. В этом пакете каждый может смотреть свои похороны онлайн, со свечами и похоронными песнями. Они также могут написать свое завещание.

После процесса погребения процесс возрождения сознания поможет восстановить волю человека к жизни. Однако компания рекомендует использовать метод первого захоронения для достижения максимальных результатов. Помимо лечения тревоги, терапия также поможет в развитии некоторых психологических способностей.

Ты пойдешь под могилу?