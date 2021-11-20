Компания, производившая Parasite, купила отдел письменного контента Endeavour.

Южнокорейский медиа-конгломерат, чье развлекательное подразделение Parasite, получившее премию Оскар в 2019 году, приобрело контрольный пакет акций сценария Endeavour Content, дочерней компании Endeavour Group.
После закрытия сделки на 775 миллионов долларов, о которой было объявлено поздно вечером в четверг, южнокорейская группа CJ ENM будет владеть 80% бизнеса, а Endeavour Group — 20%. Компании заявили, что рассчитывают закрыть сделку в первом квартале 2022 года.
Журнал «Уолл Стрит Я сообщал эту новость ранее.
«В конце концов, CJ ENM стремится стать ведущей глобальной студией, включающей контент, который привлекает глобальную аудиторию. Подобно этой сделке с Endeavour Content, мы продолжим расширять свое присутствие на мировом рынке», — сказал Кан Хо Сонг. , говорится в заявлении генерального директора конгломерата.
Endeavour вынужден сократить свою долю собственности в области письменного контента в результате соглашения в этом году с Гильдией писателей Америки, писатели которой объявили забастовку в знак протеста против того, что они рассматривали как конфликт интересов в агентствах, владеющих два таланта. Актерские и продюсерские компании.
Endeavour не обязан продавать свои незарегистрированные активы и сохранит за собой 100-процентное владение этим бизнесом.
Endeavour Content был создан в 2017 году Грэмом Тейлором и Крисом Райсом. Сегодня она называет себя глобальной киностудией и телестудией и продюсировала такие проекты, как «Девять совершенных незнакомцев», мини-сериал Hulu с Николь Кидман в главной роли и дебют Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь». Ей принадлежит миноритарный пакет акций продюсерской компании Бруны Папандреа Made Up Stories, а также PictureStart и Media Res.
Г-н Тейлор и г-н Райс останутся со-исполнительными директорами новой компании.
CJ за последние годы расширила свои позиции в Голливуде. Микки Ли, вице-президент CJ Entertainment, голливудского подразделения CJ ENM, вышла на национальную сцену, когда она получила Оскар за лучшую картину за фильм Parasite, но до этого она была индустриальным игроком, продвигая CJ в Голливуд в 1990-х годах с долей в DreamWorks. . Недавно она вложила 100 миллионов долларов в Skydance Media от Дэвида Эллисона и была избрана заместителем председателя Музея движущегося изображения Академии.
«Зная Мики Ли более 25 лет, я уверен, что CJ ENM будет отличным стюардом в студии, поскольку он ускоряет и расширяет свои проекты на мировой арене», — сказал в своем заявлении генеральный директор Endeavour Ари Эмануэль. .
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».