Компания, производившая Parasite, купила отдел письменного контента Endeavour.

Южнокорейский медиа-конгломерат, чье развлекательное подразделение Parasite, получившее премию Оскар в 2019 году, приобрело контрольный пакет акций сценария Endeavour Content, дочерней компании Endeavour Group.

После закрытия сделки на 775 миллионов долларов, о которой было объявлено поздно вечером в четверг, южнокорейская группа CJ ENM будет владеть 80% бизнеса, а Endeavour Group — 20%. Компании заявили, что рассчитывают закрыть сделку в первом квартале 2022 года.

Журнал «Уолл Стрит Я сообщал эту новость ранее.

«В конце концов, CJ ENM стремится стать ведущей глобальной студией, включающей контент, который привлекает глобальную аудиторию. Подобно этой сделке с Endeavour Content, мы продолжим расширять свое присутствие на мировом рынке», — сказал Кан Хо Сонг. , говорится в заявлении генерального директора конгломерата.

Endeavour вынужден сократить свою долю собственности в области письменного контента в результате соглашения в этом году с Гильдией писателей Америки, писатели которой объявили забастовку в знак протеста против того, что они рассматривали как конфликт интересов в агентствах, владеющих два таланта. Актерские и продюсерские компании.