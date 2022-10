Компания Arkane официально подтвердила, что Deathloop является частью печально известной вселенной.

Arkane Studios официально подтвердила, что действие Deathloop происходит во вселенной будущего, впервые созданной в Dishonored Games.

Это подтверждение исходит от директора Deathloop и директора студии Arkane Лиона Динга Бакабы, который появился на Официальный подкаст Xbox Вместе с директором Arkane Studio Остином Харви Смитом.

Xbox спросил Джеффа Рубинштейна о слухах и намеках на то, что Deathloop связан с этой большой вселенной. В то время как Рубинштейн сказал, что ему не нужно ничего подтверждать, Бакаба пошел дальше и не только подтвердил, что это правда, но и обсудил мыслительный процесс, лежащий в основе этого.

Не все видели одно и то же», — сказал Пакаба о Deathloop. «Не все слышали одну и ту же песню, которую вы, возможно, слышали где-то спрятанной. Не все видели каждую комнату и т. д. и т. п. Так что было приятно видеть, как сообщество подглядывает за маленькими подсказками, которые мы разбрасываем повсюду, да. На самом деле, мы представляли, что Deathloop произойдет в будущем после этого [Dishonored 2’s standalone expansion] Смерть незнакомца».

Бакаба сказал, что команда не хотела делать эту связь слишком очевидной и внешней, потому что они хотели, чтобы у Deathloop была отдельная история и идентичность, но это не значит, что они не могут использовать игру для изучения того, что происходит. после событий Deathloop.

«Когда мы делали петлю смерти, мы сказали: [this story] Это может быть одна из вещей, которые могут произойти дальше [Death of the Outsider.] Итак, у нас есть конкретная временная шкала, чтобы связать это, и на самом деле в игре есть много доказательств», — сказал Бакаба. Есть некоторые люди, которых оскорбляют, один из них действительно спойлер, так что вуаля, но есть много мелочей, и некоторые из них все время были у людей под носом, но люди только узнают».

Одно из таких отсылок можно увидеть на винтовке, известной как «Наследие». У этого оружия есть эмблема на боку, которую нельзя было четко увидеть, пока в недавнем обновлении Goldenloop не были добавлены «паузы бездействия, когда он играет персонажем со своим пистолетом». Теперь логотип можно идентифицировать как Dunwall Tower из Dishonored.

Как сказал Бакаба, эти нити похожи на «маленькую охоту за мусором внутри охоты за мусором» Deathloop, ожидающую своего открытия, если игроки выглядят достаточно серьезно.

«Мы пытались смотреть на все как на эволюцию, но каждый раз, когда они упоминают прошлое, мы либо были достаточно расплывчаты, либо, как я уже сказал, естественным образом маскировались под именами», — сказал Пакаба. «Мол, говорят о Родине, а не о Тивии, но можно конечно… Раз знаешь, то можно все разгадать. И да, в этом есть смысл. Так что хорошо нам представить будущий унизительный мир и для этого иметь смысл».

Даже не зная всех этих ссылок на большую вселенную, мы все равно дали бы Deathloop 10/10 за редкость. В нашем обзоре Deathloop мы сказали: «Его уникальные, высоко концептуальные идеи о петлях времени и нелинейной исследовательской работе элегантно реализованы, благодаря чему их системы легко ориентируются, изучают и, в конечном итоге, осваивают. Новая высокая точка для У Arkane и подобных честолюбивых разработчиков игр Deathloop It — игра, не похожая ни на одну другую».

