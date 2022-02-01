Компания Blue Wire, выпускающая спортивные подкасты, расширяется

Как стало известно Axios, компания Blue Wire, занимающаяся спортивными подкастами, основанная в 2018 году, добавит в свою линейку два шоу NBA под руководством спортсменов.
Лидерство новостей: «Триппин., «в главных ролях Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай, бывшие игроки НБА» идлинный выстрелХостинг от Дункана Робинсона, создателя Heat Game, теперь находится под эгидой Blue Wire.
- Blue Wire, которая выросла до более чем 200 подкастов и 35 штатных сотрудников, будет управлять продажами, маркетингом и производством контента для обоих шоу.
- «Мы рассматриваем это как возможность для роста [«Road Trippin'»] И мы выполняем нашу миссию с первого дня: никто не расскажет нашу историю лучше нас», — сказал Джефферсон Axios.
Большая картинка: Раньше, если спортсмен хотел говорить откровенно, он давал интервью сидя или писал книгу. Теперь они запускают подкаст — или, по крайней мере, появляются в нем в качестве гостя.
- Компании начали набирать спортсменов со звуковыми устремлениями для создания своих подкастов на своих платформах. Некоторые из них, например Barstool Sports, являются медиа-брендами. Другие, такие как Blue Wire, больше похожи на сети.
- Бывший игрок НФЛ Крис Лонг рассказал в своем подкасте: «»зеленый светв Blue Wire в июне, а Raiders Pro Bowler Maxx Crosby начнет свое шоу из студии Blue Wire в вестибюле отеля Wynn Las Vegas.
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