Компания Blue Wire, выпускающая спортивные подкасты, расширяется

Как стало известно Axios, компания Blue Wire, занимающаяся спортивными подкастами, основанная в 2018 году, добавит в свою линейку два шоу NBA под руководством спортсменов.

Лидерство новостей: «Триппин., «в главных ролях Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай, бывшие игроки НБА» идлинный выстрелХостинг от Дункана Робинсона, создателя Heat Game, теперь находится под эгидой Blue Wire.

Blue Wire, которая выросла до более чем 200 подкастов и 35 штатных сотрудников, будет управлять продажами, маркетингом и производством контента для обоих шоу.

«Мы рассматриваем это как возможность для роста [«Road Trippin'»] И мы выполняем нашу миссию с первого дня: никто не расскажет нашу историю лучше нас», — сказал Джефферсон Axios.

Большая картинка: Раньше, если спортсмен хотел говорить откровенно, он давал интервью сидя или писал книгу. Теперь они запускают подкаст — или, по крайней мере, появляются в нем в качестве гостя.