Компания Kellogg продает российские предприятия местному производителю снеков Черноголовка

(Рейтер) — Kellogg Co. заявила в четверг, что решила продать свои операции в России местному производителю напитков и закусок Черноголовка, присоединившись к длинному списку западных брендов, покидающих страну.

Кукурузные хлопья ранее в этом году приостановили весь импорт своей продукции в Россию и отозвали инвестиции, включая рекламу и продвижение в стране, после вторжения Москвы в Украину.

На бизнес Kellogg в России в настоящее время приходится менее 1% от общего объема чистых продаж компании, заявил представитель компании, добавив, что продолжение ее деятельности в настоящее время неприемлемо.

Компания Черноголовка, основанная в 1998 году, занимается производством закусок, энергетических напитков и воды в бутылках, а с мая выпускает колу Черноголовка после того, как гиганты безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo приостановили продажи в России.

Черноголовка, которая в апреле также начала поставлять безалкогольные напитки в российские магазины Burger King и KFC, заявила, что подписала обязывающее соглашение с Kellogg’s.

Kellogg’s, также известная своими закусками Pop-Tarts и Pringles, присоединяется к списку западных компаний, которые продали свои российские активы, чтобы выполнить санкции, введенные против Москвы в связи с конфликтом на Украине.

Компания заявила, что продажа подлежит ряду разрешений местных органов власти.

(Отчетность Гранта Ванека и Деборы Софии; редактирование Шонак Дасгупта)