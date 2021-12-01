Компания MercurySteam, разработчик Metroid Dread, анонсировала следующую игру под кодовым названием Project Iron.

Если вам интересно, кто еще является разработчиком MercurySteam Metroid dread Доступно на Nintendo Switch, похоже, в нем уже есть новая игра.

Студия из Испании объединяется с Digital Bros и ее издательским подразделением 505 Games для создания новой игры под кодовым названиемжелезный проектОн описывается как новая ролевая игра от третьего лица, действие которой происходит в мире темных фэнтези.

Название получит «глобальную кроссплатформенную версию», а первоначальные инвестиции в разработку проекта составят 27 миллионов евро. Кроме того, «интеллектуальная собственность игры находится в совместной собственности Digital Bros. и MercurySteam через совместное предприятие MSE & DB SL, созданное в соответствии с испанским законодательством».

Вот что со-генеральные директора Digital Bros. сказали об этом объявлении:

«Мы очень рады работать с командой MercurySteam, проверенной годами студии, которая создала множество феноменальных IP-адресов, включая последний успешный Metroid Dread в партнерстве с Nintendo. Благодаря творческому видению и таланту MercurySteam, а также обширному опыту 505 Games, геймеры могут рассчитывать на качественную, увлекательную и увлекательную видеоигру.

Недавно MercurySteam также выпустил файл Серия патчей для Metroid Dread на Nintendo Switch.

Заинтересованы в том, чтобы увидеть будущие проекты MercurySteam, подобные этому, на Switch? Хотите узнать больше о Iron Project? Оставьте комментарий ниже.