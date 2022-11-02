Генеральный прокурор штата Мичиган от Демократической партии Дана Нессел заявила в июне, что трансвеститы должны быть в «каждой школе». Согласно новому опросу, проведенному исключительно Вашингтонский бесплатный маяк.

Октябрьский опроспроведенное базирующейся в Лансинге группой маркетинговых ресурсов для Мичиганского фонда свободы, показывает, что 63 процента зарегистрированных избирателей Мичигана с меньшей вероятностью поддержат Несселя из-за его «трансвеститов для каждой школы». Приостановка. Подавляющее большинство этих избирателей — 55 процентов — сказали, что они «гораздо менее вероятно» поддержат Несселя в отношении комментария, а 8 процентов сказали, что они «несколько менее вероятно». Даже спорный комментарий демократа, прозвучавший во время саммита Мичиганского департамента по вопросам образования в области гражданских прав, не получил должного отклика в темно-синем Детройте, где 59 процентов избирателей заявили, что это снижает вероятность их поддержки Несселя. Между тем, только 12 процентов избирателей по всему штату заявили, что это заявление повысило их вероятность проголосовать за Несселя.

Нессель, оставшийся после употребления двух Кровавых Мэри пьяный потерял сознание На трибунах футбольного матча Мичиган-Мичиган в октябре 2021 года он втянут в борьбу за переизбрание против кандидата от республиканцев Мэтью ДиПерно. До дня выборов осталась всего неделя, Новости Детройта Опрос показал, что ДеПерно отстает от Несселя всего на одно очко. Некоторые республиканские группы считают, что «экстремальная» программа Nessl в области образования может переломить ситуацию — Мичиган за свободу объявлениенапример, включает замечание Несселя «притягивать королеву в каждую школу» и обвинять демократа в «проталкивании политики в школы».

С тех пор Нессл, чья кампания не ответила на запрос о комментарии, утверждала, что ее комментарий о трансвестите был шуткой. Но демократическая речь в июне в целом защищала идею размещения трансвеститов вокруг детей, и Нессель также сказала, что один из сотрудников сказал ей «не говорить о трансвеститах», предполагая, что ее команда поняла, что это приведет к политической негативной реакции.

«Позвольте мне сказать так: трансвеститы не только не причиняют вреда нашим детям, трансвеститы делают все лучше. Трансвеститы — это весело. Трансвеститы — это развлечение», — сказал Нессель. «И вы знаете, что я собираюсь сказать, никогда не участвуя в опросах? Я говорю так: трансвестит каждой школы! Это то, что будет веселым и воодушевляющим для детей, когда у них есть эмоциональные проблемы».

Нисслю не чужды споры. За «задними воротами», з.ч.я видел демократа Я вышел с прошлогоднего соревновательного матча в Ист-Лансинге в инвалидной коляске.Ниссль в июне 2021 г. Попробуй поймай его Марлена Хакни, владелица ресторана в Мичигане, до своего появления Такер Карлсон сегодня, где Хакни была готова обсудить свое неповиновение строгим приказам губернатора Гретхен Уитмер (D) о блокировке. «Мы знаем, где она? Нам нужно поймать ее, прежде чем она пойдет вперед. Это возмутительно», — написал Нессель в то время в электронном письме.