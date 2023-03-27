Компания WB, похожая на Smash Bros., закрывается до 2024 года без возмещения средств

Сегодня Warner Bros. Games и Player First объявили, что Мультиверсус Открытая бета завершится через 90 дней. Издатель и разработчики обещают, что игра вернется в «начале 2024 года». А пока игроки не смогут играть онлайн, и новых обновлений выпускаться не будет. И плохие новости для игроков, вложивших деньги в игру, в настоящее время WB Games не планирует возвращать деньги.

Выпущено в июле 2022 г.И Мультиверсус Я вышел из ворот горячий, Она стала одной из самых популярных игр в Steam.. Играйте в платформенный файтинг, как многие Братья Смэш.но вместо классических персонажей Nintendo появилась странная группа бойцов из принадлежащего WB IP, например Шэгги из Скуби дуСупермен из комиксов DC и Багз Банни из Looney Tunes. Игрокам понравился бесплатный файтинг, и они высоко оценили кросс-игру и бой. Но в последующие месяцы многие жаловались на отсутствие обновлений и новых персонажей. По состоянию на прошлый месяц, Большая часть аудитории игры на ПК исчезла. Теперь люди, стоящие за игрой, закрывают все до следующего года, чтобы, как они говорят, сделать игру лучше «правильным путем».

в Размещено на официальном сайте игрысоучредитель Player First Games и Мультиверсус Директор Тони Хьюн объяснил, почему команда закрыла открытое бета-тестирование 25 июня, заявив, что, хотя это была «важная возможность для обучения» для студии и «трамплин» к следующей «фазе» истребителя F2P, «все еще есть много работы».

В результате у нас есть более четкое представление о том, на чем нам нужно сосредоточиться, в частности, на новом контенте для персонажей, картах и ​​режимах, чтобы дать вам больше возможностей наслаждаться игрой, а также на обновленном коде сетки и других улучшениях подбора игроков. Мы также будем перерабатывать систему прогресса на основе ваших отзывов и искать новые способы общения с друзьями в игре.

Чтобы сделать это правильно, мы закроем Мультиверсус Открытая бета-версия 25 июня 2023 г. В рамках этого процесса мы будем приостанавливать обновления и отключать игру, пока готовимся к запуску. Мультиверсусна который мы ориентируемся в начале 2024 года.

Во время этого длительного простоя не все игровые режимы и функции будут доступны в сети. Игроки также будут иметь ограниченный автономный доступ к внутриигровой тренировочной комнате и локальным матчам. В другом месте поста Инструкции подтверждают что Мультиверсус Он будет полностью удален из цифровых магазинов 4 апреля. Премиум-валюта также будет удалена из игры во время этой продолжительной блокировки.

Эта последняя часть заслуживает внимания. Это была игра, в которой продавались пакеты основателей и внутриигровая валюта. У него был большой косметический магазин и отличные боевые карты. И весь этот контент станет практически бесполезным, как только он исчезнет. МультиверсусСервера закрыты в июне. В своем FAQ WB и разработчики дали понять, что возмещения средств не будет, заявив, что возмещение не будет доступно «в результате закрытия открытого бета-тестирования». Однако весь прогресс и контент будут перенесены на Мультиверсус Когда он вернется в следующем году.

Понятно, что ранняя реакция на эту новость была негативной: игроки требовали возмещения и недоумевали, почему перерыв был таким долгим. Некоторые также считают, что игра может не вернуться. Однако, по крайней мере, пока разработчики отстают. Мультиверсус Он вернется в начале 2024 года, настаивают они, подождем и увидим.