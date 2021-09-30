Компьютерщик-компьютерщик – Ukiah Daily

По сценарию Эндрю Стриклина

Окия, город, в котором я работаю, недавно отремонтировал всю центральную часть города, добавив новые тротуары, асфальтированные дороги и все новые деревья с посадочными площадками. С полной прозрачностью я участвовал в планировании этого проекта, но не в дизайне. Когда один из моих коллег раскритиковал новых фермеров на всех углах улиц, я был взволнован, когда получил некоторые редкие идеи, которые, как мне казалось, были в некотором роде полезными. Он жаловался на то, что подрядчик оставил участки для посадки растений на несколько дюймов ниже глубины и проделал отверстие в бордюре, которое, вероятно, затопило бы их и выбросило бы мусор и грязную воду вокруг новых растений, которые только что были размещены. Именно мой ответ сбил его с толку и, я полагаю, сделал не единственным. Позвольте мне поговорить с вами о науке, которая так или иначе удовлетворяет природу.

Большинство городов и застройщиков обязаны сокращать загрязнение ливневыми водами местных водотоков, а также способствовать пополнению запасов подземных вод. Все это часть программы, о которой вы, возможно, слышали, под названием Low Impact Development, или LID. Чтобы достичь этого, многие креативные проекты были включены в крупные дорожные проекты и новые разработки, такие как ранее упомянутые био-теплицы или сеялки для биопослей.

Кашпо с биологической ретенцией – это отдельные участки с огороженными вертикальными стенками, такими как край тротуара. Эти области обычно имеют глубину в несколько футов с толстой фильтрующей тканью, окружающей стены по бокам, и естественное дно, которое не позволяет воде, попадающей в сеялку, перемещаться по соседним дорогам или тротуарам, а скорее спускаться прямо вниз, чтобы зарядить землю. Затем сеялка будет заполнена специальной биологической почвой, доведенной до уровня чуть ниже высоты желоба, чтобы вода могла проникать в область, в результате чего верхняя часть почвы обычно на 6-8 дюймов ниже прилегающего тротуара. При проектировании тщательно отбираются различные растения для этих участков биологического удержания, которые стабилизируют почву, удаляют загрязнения с помощью физических, биологических и химических процессов и выглядят эстетично, особенно в окружении большого количества ДВП. Эти особенности могут иметь положительное влияние на птиц, бабочек и пчел, обеспечивая дополнительную среду обитания и благоприятные для опылителей растения. Ливневые воды обычно направляются на поверхность биологического удержания, и загрязнители фильтруются по мере того, как сток просачивается вертикально через измененный участок почвы. Растения помогают поддерживать измененный участок почвы биологически активным и помогают поглощать и улавливать различные загрязнители до того, как они попадут в ливневую канализацию или близлежащие водоемы.

Во время сильных дождей некоторые производители био-теплиц устанавливают в них ливневую канализационную трубу с впускным отверстием чуть выше уровня почвы, которое улавливает лишнюю воду, которая не может проникнуть в почву, чтобы она не была затоплена. Вода, которая поступала или проходила через этих биоэквивалентных производителей, теперь очищена и отфильтрована для удаления загрязняющих веществ, мусора и листьев и предотвращения их попадания или засорения ливневых стоков, ведущих непосредственно в местные ручьи и озера.

Фермы можно устанавливать практически в любом месте справа от дороги, в том числе на тротуарах, на промежуточных и пешеходных улицах или вдоль границ собственности жителей или предприятий. Хотя есть много новых устройств, изобретенных людьми более умными, чем я, для фильтрации ливневой воды, естественное решение, заключающееся в наличии растений и фильтрации почвы и загрязняющих веществ, оказывается наиболее эффективным. Так что, если вам когда-либо доводилось видеть на тротуаре плантатор, охраняющий биологические растения, и вы хотите продемонстрировать свои знания другу, который думает, что он просто обычный плантатор, отправляйтесь в путь.

Эта статья была написана Эндрю Стриклином, младшим инженером, Okea City Public Works, от имени RRWA. RRWA – это ассоциация местных государственных органов водораздела России, которые объединились для координации региональных программ по обеспечению чистой водой, восстановлению среды обитания и улучшению водосбора.