Во время кризиса с коронавирусом миллионы китайских и российских хакеров пытались проникнуть в кибербезопасность Совета графства Кент.

С октября по декабрь прошлого года было 76 миллионов неудачных попыток со всего мира собрать информацию, хранящуюся в County Hall в Мидстоуне.

Каунти-холл в Мидстоне подвергся кибератаке

Эксперты говорят, что хакеры Владимира Путина в России осуществили 38 миллионов атак, а Си Цзиньпин – еще 30 миллионов из Китая.

Энди Коул, глава технологической стратегии KCC, сказал сегодня виртуальной команде советников Кента: «Это важно, это все равно, что стучать 76 миллионов на пороге вашего дома».

Совет, поддерживаемый Национальным советом кибербезопасности, ввел строгий подход «нулевого доверия» к защите от потери данных, управлению идентификацией и дополнительному аудиту.







Г-н Коул, бывший ИТ-менеджер Kent Messenger Group, сказал: «За последние 12 месяцев наблюдается рост активности в Интернете.

“Увеличилось количество фишинговых и спам-писем, составляющих от 40% до 50% всех полученных писем.

Компьютерный код на экране с черепом, указывающий на атаку компьютерного вируса

«Энтузиасты постоянно стараются выйти за пределы наших границ в области ИТ-технологий».

Он сказал, что облачные ИТ-услуги совета «значительно» снизили воздействие атак кибербезопасности и помогли защитить сотрудников во время эпидемий.

Также есть обновления программного обеспечения, в том числе Microsoft Office 365.

Эта новость появилась через восемь месяцев после того, как анонимная преступная группировка потребовала выкупить 800000 долларов в биткойнах у Kent Commercial Services Group, принадлежащей KCC.

Они зашифровали «значительное количество» систем и данных, но выкуп не был уплачен. Никакие личные данные не были украдены.

Округ Холл, Камень Могущества

Между тем, в октябре прошлого года в Великобритании было зарегистрировано несколько громких случаев успешных кибератак, включая разглашение личных данных сотрудников совета и жителей Хокни в октябре прошлого года.

Г-н Коул добавил: «Мы смягчаем текущие и растущие киберугрозы, инвестируя и продолжая развивать технологии безопасности, которые необходимо поддерживать».

Оператор округа Грейвшем Брайан Свитленд (Коннектикут), руководитель политики и ресурсов KCC, назвал эти разоблачения «открывающими глаза».

Кибератака

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