ВАШИНГТОН — Конгрессмены Стив Коэн (Теннесси 9) и Джо Уилсон (SC-02), доктор медицинских наук и председатель Комитета США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сегодня написали госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой о помощи Госдепартамента в их освобождении. Журналист Washington Post Владимир Кара-Мурза, в настоящее время незаконно удерживаемый в России режимом Путина.

Сообщение частично гласит:

«Мы пишем в ответ на просьбу о несправедливом задержании жителя США Владимира Кара-Мурзы, который был заложником путинского режима за свою антивоенную риторику и в настоящее время приговорен к 25 годам тюремного заключения в России. в соответствии с Законом Левинсона (22 USC 1741 и последующие) и использовало все свои ресурсы, в том числе в соответствии с указом от 19 июля 2022 года, для его освобождения.

«Как известно, Владимир Кара-Мурза — 41-летний антипутинский политик, журналист и кинорежиссер.[1]Мейкер был арестован во время полета в Россию, чтобы в марте 2022 года обратиться к законодательному собранию Аризоны по поводу военного вторжения России в Украину. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в государственной измене за три публичных выступления перед Хельсинкским комитетом США, Парламентской ассамблеей НАТО и Норвежским Хельсинкским комитетом с осуждением политических репрессий в России.

Владимир хорошо известен в Конгрессе США своей работой по продвижению американского Закона Магнитского, который замораживает активы и запрещает выдачу виз для серьезных нарушителей прав человека, и благодаря своей работе в качестве постоянного обозревателя Washington Post у него появилось много поклонников среди американцев. Владимир неоднократно свидетельствовал перед Конгрессом о важности наказания членов путинского режима за их роль в нарушениях прав человека и коррумпированном управлении. Он давал аналогичные показания перед парламентами и законодательными органами многих стран мира. работа, 35 стран теперь имеют копию Закона Магнитского.

«Владимир Кара-Мурза находится под стражей в России с апреля 2022 года, и в последнее время его здоровье сильно ухудшилось. в Россию в 2015 и 2017. Владимир пропал без вести. Ощущения в обеих ногах, а теперь и в одной из рук.

Владимиру Кара-Мурзе теперь грозит 25 лет в российской тюрьме, и единственным его «нарушением» будет его публичное несогласие с войной на Украине и противодействие Путину. Он предстанет перед судом Кенгуру практически без шансов на справедливое судебное разбирательство. Владимир Кара-Мурза — житель США, имеющий тесные связи с США: его жена и трое детей — граждане США. В национальных интересах Соединенных Штатов сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь и освободить из плена».

Посмотреть сообщение целиком здесь.

# # #