Конгресс опасается упущенной возможности из-за агрессии России в Украине

Палата представителей и Сенат не из-за безуспешной попытки отказались от жестких санкций в отношении российского вторжения в Украину. Партизанский скандал из-за ежегодного законопроекта о защите не оставил участникам переговоров в Конгрессе времени на то, чтобы доработать закон до конца года.

На прошлой неделе Сенат готовился к голосованию по двум поправкам к Закону о полномочиях на национальную оборону, которые предусматривали бы жесткие санкции против России: одна, введенная Менендесом, нанесет серьезный ущерб российской экономике в случае переезда Путина в Украину, а другая — его коллегой-республиканцем. . На панели сенатор Джим Риш из Айдахо санкционировал бы строительство газопровода из Германии в Россию, известного как «Северный поток-2».

Но некоторые сенаторы-республиканцы наложили вето на окончательный список поправок, подлежащих голосованию в Сенате, что побудило лидеров демократов отказаться от традиционного процесса и положиться на комитеты Палаты представителей и Сената по вооруженным силам в разработке компромиссного законопроекта. Это означает, что такие предложения, как предложения Рича и Менендеса, не получившие голосов ни в одном доме, остались на полу монтажной.

«Я не знаю, что им нужно сделать, чтобы NDAA сдвинулось с мертвой точки», — сказал Рич в коротком интервью. «Было приятно иметь это в себе».

Демократ из Нью-Джерси заявил во вторник на слушаниях в Комитете по международным отношениям, что план Менендеса должен был ввести «мать всех санкций … подобных которым мы никогда раньше не видели».

Поправка из пера, которая была включена в пакет, предложенный лидерами Сената на прошлой неделе, дала бы Конгрессу право наложить вето на санкции администрации против Nord Stream 2. Он опасается политически неудобного голосования. Лидеры сената в конечном итоге включили его в окончательный пакет поправок, но сенатор Марко Рубио (R-Fla) не позволил продолжить голосование из-за разногласий по отдельной поправке, запрещающей Китай.

«У республиканцев было много поправок, которые они могли бы внести, но, поскольку они не получили их всех, мы в конечном итоге остались бы ни с чем», — сказал Менендес. «И попытаться работать над этим как с чем-то, что не входило ни в один из первоначальных канонов, было проблемой, с которой мы не могли справиться».

Разочарованный сенатор Джейн Шахин (DN.H.), которой запрещен въезд в Россию за ее жесткую позицию в отношении Москвы, заявила, что «у нас был шанс» ввести конкретные санкции в отношении российского вторжения в Украину, но что республиканцы «заняли позицию, что если они не добивайтесь своего в NDAA. Они докажут его во всем ».

Шахин вместе с сенатором Робом Портманом (R-OH) возглавили усилия по увеличению финансирования Инициативы по содействию безопасности Украины. Компромисс, обнародованный NDAA во вторник, предусматривает выделение 300 миллионов долларов для фонда, что на 50 миллионов долларов больше, чем запрашивал Байден, включая 75 миллионов долларов в виде помощи со смертельным исходом.

Сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) сказал, что это положение само по себе является убедительным сигналом о приверженности США делу безопасности Украины.

«Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что, если Россия действительно предпримет вторжение, будут введены разрушительные санкции, поддерживаемые как республиканцами, так и демократами», — сказал Мерфи. «Я не уверен, насколько это необходимо в NDAA, учитывая, насколько определенными будут эти санкции в случае вторжения».

Ранее во вторник Байден и Путин Разговаривайте по защищенному видеозвонку в течение 2 часов На фоне опасений Соединенных Штатов и их европейских союзников, что Путин готовит российские силы к возможному вторжению в Украину. Во время разговора, согласно чтению в Белом доме, Байден предупредил Путина, что «Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».

На брифинге для прессы после телефонного разговора советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался сообщить, какие экономические санкции Байден описал Путину, но сказал, что они будут более суровыми, чем те, которые были введены после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

«Я собираюсь взглянуть вам в глаза и сказать вам, пока президент Байден смотрел президенту Путину в глаза и говорил ему сегодня, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас», — сказал Салливан.

Республиканцы видят в этом чушь. Сенатор Тед Круз (республика Техас) сказал, что Путина воодушевило решение Байдена отказаться от санкций в отношении Северного потока 2. Соединенные Штаты считают, что это станет огромным финансовым благом для Путина.

«Эта трагическая внешнеполитическая катастрофа — вина Джо Байдена», — сказал Круз о наращивании военной мощи России. «Это прямое следствие сдачи Джо Байдена Владимиру Путину на« Северном потоке 2 »».

Конор О’Брайен внес свой вклад в этот отчет.