science

Конгресс согласился лишить Россию торгового статуса «наибольшего благоприятствования»

8 апреля, 2022
Marfa Fedoroa

Вашингтон

Поскольку Конгресс проголосовал за приостановку нормальных торговых отношений с Россией и запрет на импорт ее нефти, действия президента Джо Байдена по усилению давления США на российскую экономику теперь могут усилиться.

Действия Палаты представителей и Сената в четверг, направленные на отмену торгового статуса Москвы в качестве «наибольшего благоприятствования» и запрет на импорт нефти, обострили реакцию Соединенных Штатов на вторжение России в Украину на фоне растущих сообщений о зверствах. Законодатели продемонстрировали подавляющую поддержку мер, нацеленных на российскую экономику: два отдельных законопроекта прошли Сенат со счетом 100-0 и получили почти единогласное одобрение в Палате представителей.

В прошлом месяце Байден вместе с европейскими и другими ключевыми союзниками отказался от обычного торгового статуса Москвы. Он также принял исполнительные меры по запрету на импорт в США нефти, сжиженного природного газа и российского угля. Также был запрещен ввоз российских морепродуктов, алкоголя и бриллиантов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.