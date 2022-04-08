Конгресс согласился лишить Россию торгового статуса «наибольшего благоприятствования»

Вашингтон

Поскольку Конгресс проголосовал за приостановку нормальных торговых отношений с Россией и запрет на импорт ее нефти, действия президента Джо Байдена по усилению давления США на российскую экономику теперь могут усилиться.

Действия Палаты представителей и Сената в четверг, направленные на отмену торгового статуса Москвы в качестве «наибольшего благоприятствования» и запрет на импорт нефти, обострили реакцию Соединенных Штатов на вторжение России в Украину на фоне растущих сообщений о зверствах. Законодатели продемонстрировали подавляющую поддержку мер, нацеленных на российскую экономику: два отдельных законопроекта прошли Сенат со счетом 100-0 и получили почти единогласное одобрение в Палате представителей.

В прошлом месяце Байден вместе с европейскими и другими ключевыми союзниками отказался от обычного торгового статуса Москвы. Он также принял исполнительные меры по запрету на импорт в США нефти, сжиженного природного газа и российского угля. Также был запрещен ввоз российских морепродуктов, алкоголя и бриллиантов.

Теперь г-н Байден может подписать новый закон. Законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Россией открывает для Байдена возможность ввести более высокие тарифы на различные импортные товары, такие как некоторые изделия из стали и алюминия, что еще больше ослабит российскую экономику при президенте Владимире Путине. Это также гарантирует, что Беларусь, союзник Москвы, получит менее благоприятный таможенный режим.

Соединенные Штаты перерезают поток и в другом направлении: они запретили экспорт часов, автомобилей, одежды и других дорогих американских предметов роскоши в Россию.

Аннулирование Соединенными Штатами самого благоприятного торгового статуса России уже давно является одной из серии экономических и финансовых санкций, введенных против России в ответ на ее жестокую войну против Украины, начавшуюся 24 февраля.

Само по себе сокращение его торговых позиций не окажет немедленного и далеко идущего эффекта на российскую экономику. Но наряду с другими санкциями, введенными Соединенными Штатами и их союзниками, цель состоит в том, чтобы усилить давление на г-на Путина и заставить вывести его российские войска.

Что такое режим наибольшего благоприятствования?

Идея РНБ заключается в выравнивании торгового режима в тарифах и импортных квотах для всех торговых партнеров страны. Предположим, например, что Соединенные Штаты вводят 13-процентную пошлину на импортные кожаные перчатки. Статус наибольшего благоприятствования означает, что перчатки, ввозимые из Франции, Китая, Бразилии и России, будут облагаться налогом по одинаковой ставке.

Статус наибольшего благоприятствования является базой для мировой торговли, гарантируя равное отношение к странам ВТО, за некоторыми исключениями, допускающими, например, преференциальный режим для развивающихся стран.

За прошедшие годы Соединенные Штаты аннулировали статус наибольшего благоприятствования для более чем двух десятков стран — в основном по политическим причинам, например, когда холодная война наложила санкции на тогдашний Советский Союз и другие коммунистические страны.

За исключением Кубы и Северной Кореи, привилегированный статус этих двух стран в конечном итоге был восстановлен. Это было сделано, например, после оттепели в холодной войне в Восточной Европе и открытия американо-китайских отношений после визита президента Ричарда Никсона. Этими последними шагами Россия присоединяется к этим двум коммунистическим странам, которые не имеют статуса наибольшего благоприятствования в Соединенных Штатах.

Как насчет реального воздействия по сравнению с символизмом?

По крайней мере, для Соединенных Штатов отмена режима наибольшего благоприятствования часто является символическим жестом. Запрет США, объявленный в прошлом месяце на импорт российской нефти, газа и угля, привел к отмене около 60% всего импорта США из России. По данным Белого дома, запрет на импорт алкогольных напитков, морепродуктов и бриллиантов приносит доход всего около 1 миллиарда долларов.

Россия обеспечила менее 1% всего импорта водки в США в декабре, по данным Совета по дистиллированным спиртным напиткам США, и менее 2% импорта морепродуктов в США по объему, согласно федеральной статистике.

Но символизм может быть важен на войне.

В ходе дебатов по законопроекту в четверг представитель демократов от штата Массачусетс Ричард Нил заявил, что невинных украинцев убивают даже во время заседаний законодателей.

«Мы не можем терять время и должны немедленно наказать Владимира Путина», — сказал Нил.

Шестинедельное российское вторжение не смогло быстро захватить украинскую столицу Киев, и после этой неудачи и тяжелых потерь Россия переключила свое внимание на Донбасс, преимущественно русскоязычный промышленный регион, расположенный на востоке Украины. В четверг министр иностранных дел Украины снова призвал НАТО к оружию, и западный альянс согласился, настаивая на зверствах, раскрытых после ухода России из районов вокруг Киева.

Украинские официальные лица заявили, что сотни тел мирных жителей, многие из которых были брошены на улицах, были обнаружены в городах вокруг Киева.

Бриллианты, водка, королевский краб. Что еще США импортируют из России?

США в основном покупают у России природные ресурсы, на которые текущие тарифы зачастую низкие или вообще отсутствуют, — нефть и металлы, такие как палладий, родий, уран и серебряные сплавы. Импорт также включает химические и стальные полуфабрикаты, фанеру, иронию, пули и гильзы.

Эд Грейзер, директор по торговле и глобальным рынкам левого Института прогрессивной политики, отметил, что, хотя импорт из России состоит в основном из природных ресурсов, в результате потери статуса режима наибольшего благоприятствования для нее обычно не будет повышения тарифов. Публикация в Интернете.

Чтобы заменить нынешние тарифные ставки, американские покупатели российских товаров будут платить налоги на импорт в соответствии с законом США 1930 года, который нарушил торговлю во время Великой депрессии. Для металлов он по-прежнему будет равен нулю. Но ставки вырастут — до уровней, считающихся карательными — на необработанный алюминий, фанеру и стальные полуфабрикаты, среди прочих продуктов.

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Об этой истории сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

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