Конгресс США выделил Украине 300 миллионов долларов и обратился к Китаю с законопроектом о масштабной обороне

Солдаты армий США и Украины принимают участие в церемонии открытия учений «RAPID TRIDENT-2021» в Украинском международном миротворческом центре под Яворовом Львовской области, Украина, 20 сентября 2021 года. REUTERS / Глеб Гаранич / Фото из файла

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Американские законодатели включили усилия по реагированию на Россию и Китай в массивный ежегодный законопроект о защите, принятый во вторник, в котором предлагалось 300 миллионов долларов для украинских военных и заявление о поддержке обороны Тайваня.

Но они упустили из виду некоторые меры, которые получили решительную поддержку в Конгрессе, в том числе предложение о введении обязательных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» и план по привлечению женщин впервые.

Средняя версия Закона о фискальном разрешении национальной обороны от 2022 года, или NDAA, позволяет потратить 770 миллиардов долларов на вооруженные силы, что на 25 миллиардов долларов больше, чем по запросу президента Джо Байдена, и примерно на 5% больше, чем прошлогодний бюджет.

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План предусматривает повышение зарплаты военнослужащим на 2,7%, а также Больше покупок самолетов и военно-морских судов Послать сигнал России и Китаю, а также стратегии борьбы с геополитическими угрозами.

NDAA обычно проходит при сильной поддержке обеих партий. За ним внимательно следят широкий круг представителей отрасли и других заинтересованных сторон из-за его широкого охвата и потому, что это один из немногих основных законодательных актов, которые ежегодно становятся законом.

В этом году законопроект был принят вскоре после того, как президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели двухчасовую виртуальную беседу об Украине и других спорах. Подробнее

Закон о национальной обороне от 2022 года включает 300 миллионов долларов для Инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины, в том числе 4 миллиарда долларов для Европейской оборонной инициативы и предлагает 150 миллионов долларов для сотрудничества в области безопасности в Балтийском регионе.

В нем нет положения, которое вынудило бы Байдена ввести санкции в отношении трубопровода «Северный поток-2» стоимостью 11 миллиардов долларов для транспортировки российского газа напрямую в Германию. Сторонники этой меры утверждают, что трубопровод нанесет вред европейским союзникам. Подробнее

Законодатели также не приняли поправку, которая запрещала американцам покупать российский суверенный долг.

Коллеги Байдена-демократы контролируют и Палату представителей, и Сенат. Белый дом заявил, что официальные лица администрации поддерживают санкции в случае вторжения России в Украину, но не положения, которые могут угрожать трансатлантическим отношениям.

глаза на Китай

Что касается Китая, то законопроект включает Тихоокеанскую инициативу сдерживания на сумму 7,1 миллиарда долларов и заявление Конгресса о поддержке обороны Тайваня, а также запрет министерства обороны на закупку продукции принудительного производства в китайском регионе Синьцзян.

Соединенные Штаты охарактеризовали отношение Китая к мусульманскому уйгурскому меньшинству в Синьцзяне как геноцид, и законодатели настаивают на том, чтобы запретить импорт продуктов, изготовленных с использованием принудительного труда из уйгуров. Китай отвергает обвинение в геноциде как клеветническое утверждение об условиях в Синьцзяне.

Компромиссный текст исключает предложение, требующее от женщин регистрации для прохождения военной службы, которое было включено в предыдущие версии. Предложение встретило жесткую оппозицию со стороны консервативных в социальном отношении законодателей, которые считали, что оно подорвет традиционные гендерные роли и угрожает сорвать весь NDAA.

Законопроект об урегулировании включает пересмотр системы военной юстиции, чтобы принимать решения о том, возбуждать ли дела об изнасилованиях, сексуальных домогательствах и некоторых других серьезных преступлениях, не зависящих от военного командования.

Это изменение было частичной победой активистов, потому что оно не лишало военного руководства власти преследовать все тяжкие преступления. Это произошло после того, как защитники во главе с сенатором-демократом Кирстен Гиллибранд предприняли многолетние усилия по изменению системы в ответ на тысячи случаев сексуального насилия среди военнослужащих, многие из которых так и не были привлечены к ответственности. Подробнее

Гиллибранд сказала, что она все еще хочет раздельного голосования по ее полному предложению.

Чтобы стать законом 61-й год подряд, NDAA должно быть принято Палатой представителей и Сенатом и подписано Байденом.

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(Обложка) Патрисии Джинджерли в Вашингтоне Редактирование Уильямом Маклином и Мэтью Льюисом

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