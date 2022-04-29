Кондолиза Райс рассказывает о войне в Украине, посетив NCAA в Нотр-Даме

Южная излучина. Стремление президента России Владимира Путина расширить свой контроль в Восточной Европе не удивило бывшего госсекретаря Кондолизу Райс. Но бывший министр иностранных дел сказала, что она, как и многие другие, была удивлена, увидев, что российский президент предпринял действия за два месяца до начала вторжения в Украину.

«Я знала, что у него было это стремление восстановить Российскую империю… и нам трудно это понять, потому что мы думали, что люди перестали так думать 100 лет назад», — сказала Райс в четверг в широкомасштабном разговоре с президентом Нотр Дама. Джон Дженкинс.

Райс, бывший член Попечительского совета Нотр-Дама и выпускница 1975 года, коснулась внешней политики, поляризации Америки и меняющихся правил компенсации спортсменам колледжей в дневном выступлении в бизнес-школе Нотр-Дам в Мендосе.

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Бывший министр, которая сейчас возглавляет консервативный аналитический центр Гуверовского института в Стэнфордском университете, сказала, что, по ее мнению, Путин недооценил силу своих вооруженных сил, желание украинцев защищать свою демократию и то, как западные страны отреагируют на вторжение.

«Реальный вопрос в том, как долго (президент Украины Владимир) Зеленский сможет наблюдать за произвольной казнью своих людей, не пытаясь заключить сделку?» – сказала Райс. «Это действительно то, о чем идет речь. Но с точки зрения международного сообщества, Путину лучше проиграть».

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Отвечая на вопрос аудитории об углубляющемся политическом расколе в Америке, она сказала: «Если у вас нет общей цели, демократии не будут хорошо держаться вместе».

Она призвала вернуться к обсуждению разногласий без осуждения.

«Это очень сложно, особенно с социальными сетями, когда вы говорите что-то, а в следующую минуту вы знаете, что вас отменили или вас отменили, потому что вы сказали что-то оскорбительное для кого-то», — сказала Райс. «Я говорю всем своим ученикам, что у вас нет конституционного права не обижаться».

Бывший секретарь, преподаватель Стэнфордского университета, вспомнила о своем времени в Нотр-Дам, где она получила степень магистра через несколько лет после того, как университет открыл свои программы бакалавриата для женщин.

«Это место, где ценности всегда находятся в центре, и многие из наших великих учреждений боятся больше говорить о ценностях, опасаясь кого-то обидеть», — сказала Райс. «Никому из нас не поможет молчание о наших ценностях и притворство, что они не имеют значения».

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Хотя страстная спортсменка из колледжа и бывший член отборочной комиссии по студенческому футболу не попала в новости на этой неделе о решении президента NCAA Марка Эммерта уйти в отставку в следующем году, она высказала некоторые мнения о новой способности спортсменов зарабатывать деньги на своих компенсация . Название, картинка и пример.

«Меня беспокоит, потому что, похоже, происходит обесценивание центрального положения межвузовской легкой атлетики, которое заключается в том, что вы выдающийся спортсмен, но вы действительно хотите получить высшее образование», — сказала Райс. «Это Дикий Запад, и я думаю, что случаются всевозможные нарушения, но они не являются нарушениями, потому что это не правила», — добавила она.

Райс, которая работала с Дженкинсом в баскетбольной группе из 14 человек в колледже в 2017 году, сказала, что видела грядущие изменения много лет назад. Внедрение компенсации за имя, изображение и сходство в этом году подверглось критике со стороны некоторых из-за отсутствия единых правил в разных штатах, в результате чего в значительной степени отдельным школам приходится отслеживать новую деятельность.

Райс выступала за командные виды спорта, в которых академические и спортивные знания ставятся на первое место, а не критическая эксплуатация.

«Мы сказали NCAA в 2017 году… если он студент музыкального факультета и хочет снять музыкальное видео и продать его, он может это сделать», — сказала Райс. «Так что пусть у спортсменов будет такой же потенциал, но давайте поставим вокруг него какие-то барьеры».

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