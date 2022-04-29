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Кондолиза Райс рассказывает о войне в Украине, посетив NCAA в Нотр-Даме

29 апреля, 2022
Boleslava Sokolova

Южная излучина. Стремление президента России Владимира Путина расширить свой контроль в Восточной Европе не удивило бывшего госсекретаря Кондолизу Райс. Но бывший министр иностранных дел сказала, что она, как и многие другие, была удивлена, увидев, что российский президент предпринял действия за два месяца до начала вторжения в Украину.

«Я знала, что у него было это стремление восстановить Российскую империю… и нам трудно это понять, потому что мы думали, что люди перестали так думать 100 лет назад», — сказала Райс в четверг в широкомасштабном разговоре с президентом Нотр Дама. Джон Дженкинс.

Райс, бывший член Попечительского совета Нотр-Дама и выпускница 1975 года, коснулась внешней политики, поляризации Америки и меняющихся правил компенсации спортсменам колледжей в дневном выступлении в бизнес-школе Нотр-Дам в Мендосе.

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