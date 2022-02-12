Конец Шона Уайта, США обгоняют Китай

Белый пенсионер на четвертом месте

Шон Уайт завершил свою олимпийскую карьеру четвертым во время финальных соревнований по сноуборду среди мужчин в хаф-пайпе в пятницу в Genting Snow Park. Но 35-летний спортсмен из Южной Калифорнии определил свое наследие, похвалив своих конкурентов, в том числе Аюму Хирано из сборной Японии, который пробился к золотой медали с тройной пробкой.

«Все спрашивали меня о моем наследии в спорте. И вы это видели», — сказал Уайт. Лос-Анджелес Таймс. «Они следовали за мной на каждом шагу и, увидев, что они, наконец, перехитрили меня, я думаю, что в глубине души я всегда хотел, чтобы меня избили… этот тройничок был потрясающим. день я знаю [Hirano] Мне это нравится. Пора.»

Тройная пробка Хирано — первая в истории Олимпийских игр — когда сноубордист выполняет три сальто. Затем последовали еще четыре двойных стопора.

«Я надеялся, что смогу отправить ему сообщение, показав ему свою машину», — сказал Хирано.

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