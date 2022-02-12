Конец Шона Уайта, США обгоняют Китай

Мелани Хасслер из сборной Швейцарии скользит во время женской монопоп-тренировки в седьмой день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в Национальном лыжном центре 11 февраля 2022 года в Яньцине, Китай. (Фото Адама Перетти/Getty Images)
Белый пенсионер на четвертом месте
Шон Уайт завершил свою олимпийскую карьеру четвертым во время финальных соревнований по сноуборду среди мужчин в хаф-пайпе в пятницу в Genting Snow Park. Но 35-летний спортсмен из Южной Калифорнии определил свое наследие, похвалив своих конкурентов, в том числе Аюму Хирано из сборной Японии, который пробился к золотой медали с тройной пробкой.
«Все спрашивали меня о моем наследии в спорте. И вы это видели», — сказал Уайт.
Лос-Анджелес Таймс. «Они следовали за мной на каждом шагу и, увидев, что они, наконец, перехитрили меня, я думаю, что в глубине души я всегда хотел, чтобы меня избили… этот тройничок был потрясающим. день я знаю [Hirano] Мне это нравится. Пора.»
Тройная пробка Хирано — первая в истории Олимпийских игр — когда сноубордист выполняет три сальто. Затем последовали еще четыре двойных стопора.
«Я надеялся, что смогу отправить ему сообщение, показав ему свою машину», — сказал Хирано.
Судьба русского чуда решится
Право 15-летней фигуристки Камилы Валеевой выступать в Пекине будет решаться на экстренном слушании после неудачного допинг-теста.
По сообщению Associated Press, шесть недель назад на чемпионате России в Санкт-Петербурге у Валиевой был положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.
Женская Карел Болл до сих пор непобедима и борется за золотую медаль
Женская сборная США по керлингу обыграла Китай со счетом 8:4 и осталась непобежденной в матче за первое место со Швейцарией со счетом 3:0.
Наслаждайтесь визуальными эффектами из этих и других историй в фотогалерее 7-го игрового дня.
Спортсмен участвует в тренировке по скоростному спуску на лыжах фристайлом во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в снежном парке Гентинг в Чжанцзякоу 11 февраля 2022 года (Фото Марко Берторелло/AFP через Getty Images)
Мэтью Сукоп из сборной Канады соревнуется в индивидуальном тестовом заезде на больших холмах среди мужчин, чтобы пройти квалификацию в День 7 зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в Национальном центре прыжков с трамплина 11 февраля 2022 года в Чжанцзякоу, Китай. (Фото Матиаса Хенгста/Getty Images)
Гас Шумахер из сборной США участвует в лыжных гонках среди мужчин на 15 км в день 7 зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в Национальном лыжном центре 11 февраля 2022 года в Чжанцзякоу, Китай. (Фото Патрика Смита/Getty Images)
Фатих Арда Ибсиоглу из сборной Турции соревнуется в индивидуальном пробном забеге на Больших холмах среди мужчин в седьмой день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в Национальном центре прыжков с трамплина 11 февраля 2022 года в Чжанцзякоу, Китай. (Фото Эзры Шоу/Getty Images)
Шон Уайт из США участвует в гонке на сноуборде среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в снежном парке H&S Genting в Чжанцзякоу, 11 февраля 2022 года (Фото Бена Стэнсолла/AFP через Getty Images)
Шон Уайт из сборной США обнимает тренера Джей Джей Томаса после того, как занял четвертое место в финале мужского фигурного катания на седьмой день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в снежном парке Гентинг 11 февраля 2022 года в Чжанцзякоу, Китай. (Фото Клайва Роуза/Getty Images)
(Слева направо) Дидра Ирвин из США наблюдает за Сьюзен Данкли, которой помогает эстонка Йоханна Таллихарм, на соревнованиях по биатлону среди женщин на 7,5 км 11 февраля 2022 года в Национальном биатлонном центре Чжанцзякоу во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Фото Джоэла) Самада /AFP через Getty Images)
Ида Лиен из сборной Норвегии бежит в положении лежа во время женского биатлона на 7,5 км в Национальном биатлонном центре во время 7-го дня зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 11 февраля 2022 года в Чжанцзякоу, Китай. (Фото Ларса Барона/Getty Images)
Иво Нисканен из Финляндии празднует победу в мужском классическом кроссе на 15 км во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, 11 февраля 2022 года, в Национальном лыжном центре Чжанцзякоу. (Фото Кристофа Стачи/AFP через Getty Images)
Грэм Фиш из сборной Канады на коньках во время мужского забега на 10 000 метров в день 7 зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине на Национальном овальном конькобежном спорте 11 февраля 2022 года в Пекине, Китай. (Фото Дина Махтаропулоса/Getty Images)
Американка Бекка Гамильтон прижимается к камню во время третьего раунда женского турнира Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине между США и Китаем в Национальном центре водных видов спорта в Пекине, 11 февраля 2022 года. (Фото Лилиан Суанермба/AFP через Getty Images)
Вратарь из Чехии Клара Бесларова № 29 не может заблокировать удар сборной США, а Грейс Зумвинкель № 13 наблюдает, как мяч входит в сетку во время четвертьфинального матча по хоккею с шайбой среди женщин в седьмой день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в спортивном центре Wukesong Athletic в Пекине. , Китай. (Фото Джонатана Эрнста/Getty Images)
Россиянка Камила Валеева на тренировке 11 февраля 2022 года перед соревнованиями по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Фото Анны Кристин Боголат/AFP через Getty Images)
На изображении показаны экраны в Главной диспетчерской (MCR) Олимпийской службы вещания (OBS) в Международном вещательном центре (IBC) в Пекине 11 февраля 2022 года во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Фото Габриэля Бойса/AFP через Getty Images). )
Аксель Браун из Тринидада и Тобаго скользит во время тренировки по бобслею для двух человек в седьмой день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в Национальном лыжном центре 11 февраля 2022 года в Яньцине, Китай. (Фото Джулиана Финни/Getty Images)
Теодор Линстром под номером 81 из сборной Швеции сражается с Милошем Клеменом под номером 12 из сборной Словакии во втором периоде во время матча предварительного раунда мужского хоккея группы C в седьмой день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в спортивном центре Укесонг в Пекине, Китай. (Фото Брюса Беннета/Getty Images)
Швед Нильс ван дер Пуль соревнуется в конькобежном спорте на дистанции 10 000 метров среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Пекине. (AP Photo/Эшли Лэндис)
Юнджин Сук из Южной Кореи скользит во время тренировки по бобслею для двух человек в седьмой день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в Национальном лыжном центре 11 февраля 2022 года в Яньцине, Китай. (Фото Джулиана Финни/Getty Images)
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