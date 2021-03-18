Конец эпохи: российские авиастроители Сухой и МиГи объединяются по единой программе

После того, как он долгое время стоял на повестке дня, в Объединенной российской авиастроительной корпорации (ОАК) и крупных авиастроительных компаниях «Сухой» и «МиГ» идет ряд структурных изменений. В четверг пресс-служба госкорпорации сообщила, что российская государственная корпорация Ростех объединит три предприятия в один центр для строительства самолетов компании, что позволит объединить управление авиационными программами и другими активами ОАК.

Как сообщает РИА Новости, инженерные и проектные функции группы будут разделены в отдельный центр, который будет расположен в Москве и будет включать в себя все конструкторские бюро аэрокосмической отрасли.

В отчете подчеркивается, что реформы направлены на повышение экономической устойчивости гражданской авиации, улучшение административного и административного персонала и сокращение непроизводственных затрат и долгового бремени.

«Ожидается, что эффект совокупного улучшения от текущих преобразований достигнет 130 миллиардов рублей (1,7 миллиарда долларов)», – говорится в сообщении российского информационного агентства.

Он указал, что доработка не коснется инженерного и конструкторского персонала.

Перед заявлением Ростеха российская медиагруппа РБК заявляла, что МиГ и Сухой прекратят свое существование как два независимых юридических лица, в то время как штат ОАК будет сокращен, а ведущие летные конструкторские бюро будут объединены в единый центр. Однако Ростех заявил, что не согласен с некоторыми заявлениями, сделанными в российских СМИ, назвав их “очень категоричными”.

И МиГ, и Сухой являются дочерними компаниями ОАК с 2006 года, но с некоторой автономией. Однако укрепление российской военной авиации уже давно стоит на повестке дня Москвы, чтобы производить боевые самолеты нового поколения и идти в ногу с последними изменениями.

В частности, говорят, что базирующийся на Беговом МиГ придерживается устаревших конструкций, а не модернизирует существующие истребители, как это делает Сухой. С 2006 года, когда он вошел в состав ОАК, «МиГ» не предлагал никаких новых самолетов. Между тем проект боевого самолета пятого поколения реализовал Сухой.

В начале прошлого года уже шли изменения в руководстве обеих компаний. Среди изменений было назначение нового генерального директора «Сухого» Ильи Сергеевича Тарасенко, который также был генеральным директором «МиГа» и заместителем генерального директора ОАК.

Новые реформы будут осуществляться поэтапно в течение нескольких лет. По данным Ростеха, все основные изменения в конструкторском подразделении, дирекциях авиастроительных программ и производственных площадках все еще находятся в стадии подготовки.