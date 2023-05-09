Бывший генеральный директор российского космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сомневается, действительно ли НАСА высадило астронавтов на Луну в рамках исторической миссии «Аполлон-11» в 1969 году.

Рогозин поставил под сомнение высадку на Луну в сообщении на своем Telegram-канале в минувшие выходные. Он утверждал, что до работы в Роскосмосе отправил официальный запрос в Российское космическое агентство о доказательствах, подтверждающих, что астронавты НАСА ступили на Луну, и получил только книгу под названием «Покорение Луны астронавтами».

Книгу раскритиковали за то, что она содержит только анекдотические свидетельства от астронавта, которому НАСА сообщило, что астронавты успешно приземлились на Луне. Когда он позже руководил Роскосмосом с 2018 по 2022 год, Рогозин утверждал, что ему не удалось найти никаких данных, которые убедили бы его в том, что «Аполлон-11» приземлился на наш естественный спутник. Он сказал, что поклонники НАСА и российские ученые отвергли его утверждения и обвинили его в попытке посеять раздор между Вашингтоном и Москвой.

«Да, я ничего не подрывал и не усугублял, а только по своему характеру пытался докопаться до тонкостей и определить, хотя бы для себя, истинное положение дел в деле освоения Луны нашими конкурентами. мне было непонятно, как США при таком уровне развития делали технологии в 1960-е годы, чего они не могут сделать и сейчас?» переводчик почтовая телеграмма.

Не ясно бревно Как мог руководитель Роскосмоса, видимо, не знать о факторах моддинга, оставленных Аполлоном-11 на лунной поверхности, и многочисленных успешных попытках вывести из приборов наземные лазеры. Это не похоже на рефлекторы, которые ходили на Луну. Не говоря уже о массивных советских разведывательных системах, которые потребовали бы такого мошенничества в разгар холодной войны.

Но мы отвлеклись.

Рогозин известен своей провокацией. В прошлом году его резко сняли с поста главы Роскосмоса и заменили нынешним главой Юрием Борисовым. Непонятно, почему он ушел, хотя некоторые предполагают, что это могло быть связано с его противоречивыми высказываниями в социальных сетях или агрессивными комментариями.

Напряженность вокруг поведения Рогозина возросла после того, как Россия незаконно вторглась в Украину в феврале 2022 года. Европейское космическое агентство отменило планы по запуску в 2024 году марсохода ExoMars, совместного предприятия с Роскосмосом, на фоне санкций против России. В ответ Россия вышла из других космических проектов ЕС.

В свое время Рогозин неоднократно угрожал покинуть МКС и построить частную российскую лабораторию только на околоземной орбите. ®