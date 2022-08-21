Конкурентное столкновение Pokemon Scarlet и Violet раскрывает Cyclizar вместе с новыми движениями и предметами

Был выпущен новый трейлер соревновательного игрового процесса для Pokemon Scarlet и Violet, раскрывающий новые приемы, новые предметы и Cyclizar, покемонов типа Dragon и Normal, которые могут быть более ранней эволюцией этих новых легендарных игр Pokemon Miraidon и Koraidon.

Трейлер был показан во время чемпионата мира по покемонам 2022 года и дает нам еще один взгляд на сражения в Pokemon Scarlet и Violet. Циклизар был одним из основных направлений для новых пиков, и, как вы можете видеть ниже, новый покемон не только напоминает ранее упомянутых легендарных по внешнему виду, но и может использоваться в качестве игрового маунта, такого как Мирайдон и Корайдон. Их связь так или иначе не подтверждена, но существуют подсказки, которые ведут к возможности.

Циклезар, Коридон и Меридон

на меня покемон.ком, Циклизар, по-видимому, «жил во многих домах в районе Палдея с древних времен. У него мягкий характер, и люди, которые ездят на Циклизаре, представляют собой обычное зрелище. Кажется, Циклизар не возражает против поездки, потому что всадник тепло помогает защититься от холода».

Она также может бегать со скоростью более 70 миль в час, неся человека, и обладает новым приемом под названием «Сброшенный хвост», который создает альтернативу [Cyclizar] используя свои HP, прежде чем поменяться местами с ожидаемой группой покемонов».

Мы также показали некоторые предметы в трейлере и на Pokemon.com, а именно:

Зеркальная трава: эта трава позволяет своему владельцу отражать увеличение характеристик противника и повышать их характеристики, но только один раз.

Незаметный плащ: Этот закрытый плащ скрывает и защищает носителя от дополнительных эффектов движений.

Loaded Dice: если покемон, несущий этот предмет, использует атаку с несколькими ударами, он, скорее всего, ударит по этой атаке больше раз.

Наконец, в регионе Палдеа были показаны Терасталлизирующие и Захватывающие явления, которые заставляют покемонов «сиять и сиять, как драгоценные камни». Терасталлизация в бою не только выглядит очень блестящей, но и меняет тип вашего покемона на тип Тера.

Существует также TM, который может научить покемонов движению обычного типа Tera Blast, которое станет движением того же типа, что и Tera Type в Pokemon.

Pokemon Scarlet и Violet будут выпущены на Nintendo Switch 18 ноября 2022 года. Для получения дополнительной информации узнайте, как в этих новых играх будут три сюжетные кампании, которые вы можете проходить в любом порядке, на нашей вики-странице, на которой собраны все новые раскрытые покемоны. До сих пор, как Джошуа из IGN впервые участвовал в чемпионате мира Pokemon TCG.

Мы также получили представление о Корайдоне и Мирайдоне в карточной игре Pokemon Trading Card Game, и они явно являются двумя картами, представленными в будущих колодах Скарлет и Фиолетовый.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.