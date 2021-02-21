Конкурент президента Палестины поставляет вакцины в сектор Газа

Город Газа, Сектор Газа (AP) – Партия вакцин против коронавируса, организованная соперником президента Махмуда Аббаса, прибыла в сектор Газа в воскресенье, что активизировало усилия по вакцинации в осажденном секторе и поставило палестинского лидера в неловкое положение перед национальными выборами.

20 000 доз российского Спутника V, подаренного Объединенными Арабскими Эмиратами и организованного соперником Аббаса Мухаммедом Дахланом, проникли в палестинский анклав через его границу с Египтом. Контейнеровоз с огромным транспарантом в честь лидеров Эмиратов и благодарственным посланием проехал через контрольно-пропускной пункт Рафах на юге сектора Газа.

Доставка была доставлена ​​через несколько дней после того, как палестинская администрация, базирующаяся на Западном берегу, во главе с Аббасом, смогла доставить только 2000 доз вакцины того же типа в Газу через Израиль, что задержало доставку на несколько дней. И передача в воскресенье, казалось, была предназначена отчасти для того, чтобы правительство Аббаса выглядело неэффективным.

Дахлан, бывший высокопоставленный член движения Аббаса Фатх, жил в изгнании в Абу-Даби после спора с палестинским лидером в 2011 году.

Движение исламского сопротивления (Хамас) правит Газой с 2007 года, когда оно захватило территорию у сил Аббаса.

В совокупности вакцины хватит на 11 000 человек, что составляет крошечную долю населения Газы в 2 миллиона человек. Министерство здравоохранения, которым управляет ХАМАС, заявило, что кампания вакцинации начнется в понедельник с передовых медицинских работников и «высокопоставленных лиц».

По оценкам, Газе необходимо 2,6 миллиона доз для вакцинации людей в возрасте 16 лет и старше.

Дахлан, бывший сотрудник службы безопасности движения Аббаса Фатх, был вынужден бежать из Газы во время захвата власти ХАМАСом в 2007 году. Но в последние годы он наладил отношения с этой группировкой благодаря общей враждебности к Аббасу.

Палестинцы планируют провести в мае свои первые парламентские выборы за 15 лет. Доставка вакцины, вероятно, улучшит избирательную позицию Дахлана и его отколовшейся от ФАТХ группы, Блока демократических реформ.

История продолжается

Аббасу Дахлану запретили участвовать в выборах, но члены его группы планируют соревноваться, что сделает их потенциальным королем на выборах между ХАМАС и ФАТХ.

Органы здравоохранения в Газе зарегистрировали более 54000 случаев заражения коронавирусом и 543 случая смерти.

Израиль столкнулся с международной критикой за то, что в значительной степени исключил палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа из своей весьма успешной кампании вакцинации.

Правозащитные группы говорят, что у них как у оккупирующей державы есть обязанность поделиться своими вакцинами с палестинцами. Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, Западный берег и сектор Газа в войне на Ближнем Востоке 1967 года, земли, которые палестинцы хотят для своего будущего государства.

Израиль отрицает такое обязательство и заявляет, что его приоритетом являются его граждане, а также палестинцы в Восточном Иерусалиме, который Израиль аннексировал. В нем говорится, что Палестинская администрация отвечает за здравоохранение на территориях, которыми она управляет, в соответствии с временными мирными соглашениями.

Израиль ушел из Газы в 2005 году, но ввел блокаду территории Египта в попытке предотвратить вооружение ХАМАСа.