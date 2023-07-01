Конкурент Meta в Twitter, Threads, ненадолго появился в Google Play.

Алессандро Палуцци, разработчик, который регулярно просматривает код приложения, чтобы обнаружить невыпущенные функции, Он написал твит рано утром Эта мета-версия Twitter, Thread, была запущена в магазине Google Play. Однако, похоже, это была ошибка, так как приложение сейчас нигде не найдено.

Paluzzi включил скриншоты, показывающие некоторые элементы пользовательского интерфейса, в том числе экран входа, который позволяет пользователям входить в систему со своими учетными записями в Instagram, и еще один экран со списком их учетных записей, на которые они подписаны, с сайта фото и видео, чтобы они могли выбирать, кого они хотят. следить за темами. Посмотрите скриншоты в этой галерее:

Неудивительно, что треды выглядят… очень похожими на Twitter. Судя по скриншотам, новый пост будет показывать количество символов с небольшой скрепкой для прикрепления всего, что темы позволят вам прикреплять к сообщениям. При просмотре сообщений есть знакомые значки лайков, репостов, ответов и акций, а фотографии пользователей — это маленькие кружки. В Instagram также есть синие галочки, похожие на Twitter.

Треды разрабатываются в Мете с января под названием «Проект 92». край Он подтвердил название и впервые по-настоящему взглянул на приложение на внутренней встрече всей компании, на которой директор по продукту Meta Крис Кокс сказал во время предварительного просмотра тем: «Мы слышали от создателей и общественных деятелей, заинтересованных в чтобы платформа работала должным образом», в отличие от Twitter.

Эта утечка стала катализатором матча в клетке, который мы можем увидеть или не увидеть между генеральным директором Meta Марком Цукербергом и генеральным директором Twitter Илоном Маском. когда заявление Кокса Связавшись с Маском, он написал в Твиттере, что «готов к матчу в клетке», если Цукерберг согласится. Зук сделал это, и теперь ходят слухи о том, произойдет ли это на самом деле. READ В TicWatch Pro 5 отсутствует Google Ассистент

Meta не объявила официальную дату выпуска приложения, но его появление в магазине Google Play, вероятно, означает, что выпуск неизбежен. Мы обратились к Meta за комментариями.