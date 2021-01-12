Конкурент YouTube подает в суд на Google за «недобросовестную подделку» поисковых алгоритмов.

Rumble подает в суд на конкурента YouTube Google В жалобе, поданной в понедельник в Окружной суд США Северного округа округа Сан-Хосе, Калифорния, утверждается, что Технологический гигант Нарушает антимонопольное законодательство, «нечестно фальсифицируя» поисковые алгоритмы с целью удержания трафика от конкурентов YouTube.

«Несправедливо подделав свои алгоритмы поиска так, чтобы YouTube был первой из ссылок, перечисленных« в верхней части страницы »на странице результатов поиска, Google с помощью своей поисковой системы смог неправильно конвертировать огромный трафик. Для YouTube, лишив Rumble дополнительного трафика, пользователей, загрузок, узнаваемости бренда и доходов, которые он мог бы получить в противном случае. 38-страничная жалоба Состояния.

Судья из США, наблюдающий за делом Google, продаст взаимные деньги, содержащие инвентарь в алфавитном порядке.

В то время как Rumble обладает исключительными правами на исходные видео с контентом, платформа утверждает, что «незаконное антиконкурентное поведение Google» вынуждает компанию из Торонто размещать свои видео на YouTube, чтобы выжить.

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В иске со ссылкой на данные аналитики, относящиеся к просмотру видео с оригинальным контентом Рамбла на YouTube, утверждается, что Рамбл потерял «огромную сумму дохода из-за 9,3 миллиарда просмотров, которые Google ошибочно направил на YouTube с использованием несправедливых алгоритмов предпочтений YouTube».

«Если бы часть из этих 9,3 миллиарда просмотров произошла на веб-сайте Rumble, а не на YouTube, это привело бы к более 100 миллионам дополнительных загрузок видео на Rumble, что, в свою очередь, обеспечило бы миллиарды просмотров на веб-сайте Rumble, Огромный дополнительный доход для Rumble и создателей контента ».

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В иске также обвиняется Google в «незаконном размещении ссылок», согласно которому производители Android-смартфонов вынуждены включать YouTube в качестве предустановленного приложения для использования операционной системы Android.

Компания добавила: «Это также повредило и продолжает наносить ущерб Rumble, отдавая предпочтение YouTube, а не Rumble (и другим платформам, что вредит конкуренции, а также Rumble)». «Поскольку многие онлайн-поиски видео выполняются на смартфонах, это также гарантирует, что платформа Google YouTube получит несправедливые преференции. Следовательно, Google ошибочно получил монополию на рынке онлайн-платформ для обмена видео».

Rumble требует возмещения убытков на сумму более 2 миллиардов долларов, которые компания, по утверждению компании, понесла и «продолжает поддерживать как прямой результат нарушения антимонопольного законодательства Google».

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Представитель Google Хосе Кастанеда заявил FOX Business в заявлении: «Мы будем защищаться от этих необоснованных обвинений».

Rumble последним обвиняет Google в нарушениях антимонопольного законодательства, связанных с его рекламой и поисковой практикой, ниже. Два кейса от четырех частных издательств В прошлом месяце и две дополнительные антимонопольные меры поданы ранее Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон И Генеральный прокурор Колорадо Фил Вайзер.