Конор Макклейн борется за титул чемпиона США по спортивной гимнастике

Тампа, Флорида (AFP) – Прошлой весной Конор Макклейн бесцельно прибыла в Техас, ее уверенность в себе пошатнулась. Гимнастика, которая так легко давалась раннему подростку, долгое время становилась шаткой. Неуверенный.

В какой-то момент прошлой весной она почувствовала себя «самой дрянной гимнасткой на свете». Она смотрела чемпионат США 2021 года с трибун и смотрела Олимпийские игры по телевизору, задаваясь вопросом, не стала ли мечта, которая казалась такой близкой, недосягаемой, возможно, навсегда.

нет.

В воскресенье вечером во время последней ночи турнира 2022 года был Макклейн, талант, который всегда был кристально чистым, поддерживаемый верой в себя, порожденной смесью потерь, горя и решимости.

Трансформация, начавшаяся прошлой весной, когда она быстро сменила тренажерный зал, закончилась тем, что 17-летняя девушка возглавила подиум, заработала золотую медаль на шее и вернула себе уверенность в себе.

Макклейн набрал в общей сложности 112 750 очков за два дня, опередив Шайлеза Джонса с результатом 111 900 очков. Неплохо для спортсмена, лечащегося от стрессовых переломов обеих ног и менее чем через месяц после сотрясения мозга, которое он получил во время тренировки.

Возможно, наиболее впечатляющим является то, что Макклейн оценивает ее здоровье в 75 процентов и надеется, что она будет в лучшей форме на чемпионате мира в Ливерпуле, Англия, этой осенью.

«Все может случиться», — сказал Маклин. «Поэтому я с нетерпением жду будущего».

Один вернулся, чтобы быть широко открытым.

Ожидалось, что Макклейн сыграет важную роль в подготовке к Олимпийским играм 2020 года, но прошлой весной в начале соревновательного сезона она так сильно боролась, что ей пришлось внести изменения, резко переехав из Западной Вирджинии в Техас. Она открыла себя заново во Всемирной олимпийской академии гимнастики в Далласе, которой владеют и управляют Валери и Анна Люкины, родители олимпийской чемпионки 2008 года Насти Люкины.

Процесс был трудным, в спортзале и вне его. Она потеряла отца и бабушку примерно за неделю до Нового года. Она выиграла Зимний кубок в конце февраля, но весной и в начале лета боролась за здоровье.

Я прибыл во Флориду на прошлой неделе, надеясь набраться сил перед октябрьским отборочным лагерем на чемпионат мира. Она сделала гораздо больше, взяла на себя инициативу на одном воскресном ночном круге и никогда не отпускала.

Маклин стартовала в воскресенье менее чем на одно очко позади Джонс, но вырвалась вперед в первом повороте, когда она вырыла двойной торсионный прыжок Юрченко, когда Джонс спрыгнула с бревна. Маклин никогда не оглядывался на счет, хотя некоторые мучительные моменты были отложены.

Одетая в веселое красное платье с пучком, закрепленным подходящим красным галстуком, Макклейн была на пол-очка выше в финальном вращении, но потеряла равновесие, пытаясь завершить волчье вращение в вольных упражнениях. Ее результат 13 850 открыл дверь для Джонс, которая ждала, чтобы пойти на брусья, когда сверкнул счет Макклейна.

Для большей части набора полированных удилищ Джонса, похоже, Маклин подготовил их к проскальзыванию. По крайней мере, до тех пор, пока она не спешилась, а Джонс заставил ее сесть на ковер, ее надежды на национальный чемпионат не оправдались.

Это был трудный конец радостного воссоединения для 20-летней девушки, которая пообещала своему отцу Сильвестру перед его смертью от болезни почек в декабре прошлого года, что она будет продолжать надеяться попасть на Олимпийские игры 2024 года.

Это цель, которая кажется вполне достижимой, если она сможет опираться на два дня, которые продемонстрировали ее силу, точность и зрелость.

«Я так рад вернуться сюда», — сказал Джонс. «Знаешь, упасть дважды и все равно оказаться на втором месте, для меня это только начало».

Несмотря на то, что олимпийская чемпионка Суниса Ли ждет, прежде чем вернуться в элитные соревнования, а Саймон Байлз находится в отпуске, американцы, похоже, имеют все возможности для того, чтобы вернуть себе первое место на чемпионате мира 2022 года.

Джордан Чайлз заняла третье место в своей первой элитной встрече после завоевания серебряной медали в командном зачете на Олимпийских играх в Токио. Кайла ДеСилло финишировала четвертой, а олимпийская чемпионка Джейд Карри — пятой. Лианн Вонг, завоевавшая серебро на чемпионате мира прошлой осенью, преодолела травму стопы и собрала два красивых сета на брусьях и перекладине.

Эти трое, наряду с Макклейн, Джонс, ДеСилло и Скай Блейкли, кажутся главными претендентами на место в составе пяти женщин, которые отправятся в Ливерпуль, Англия, на чемпионат мира в конце октября.

Команда не будет выбрана до середины октября. Однако через год после того, как россиянка заняла второе место в Японии, американцы, похоже, представляют угрозу для возвращения на вершину спорта, даже несмотря на то, что олимпийская чемпионка Суниса Ли и суперзвезда Симона Байлз отдыхают от элитных соревнований.

«Я все еще думаю, что мы сможем добиться потрясающих результатов», — сказал Чайлз.

С Маклином она вновь обрела уверенность в себе на пороге возможности, которая, как она боялась, никогда не представится.

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