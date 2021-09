Конособа анонс 3 сезона или сериал! Узнай подробно!

«Коносуба: Да благословит Бог этот чудесный мир!» Это аниме-адаптация серии ранобэ, написанная Нацумэ Акацуки и премьера которой состоялась в 2016 году, а годом позже последовал сезон. Позже он был дублирован на английский и выпущен снова в 2020 году. С тех пор фанаты с нетерпением ждали возможного третьего сезона.

Однако после длительного перерыва в работе официальный аккаунт KonoSuba в Твиттере 18 июля подтвердил, что скоро появится новое производство. Английский перевод поста: «Решение сделать новую анимацию! Благо этому чудесному миру! Сделана новая анимация!»

«Выпущена новая анимация! Ждите следующего отчета». Посмотрите сообщение ниже:

🎉🎉 Новое решение по производству анимации! «Благослови этот чудесный мир!]Было решено создать новую анимацию! Опубликован анонс новой визуальной анимации! Ждите следующего отчета ✨# это sup pic.twitter.com/xpdyP1He81 – Официальный твиттер аниме “konosubaanime” 18 июля 2021 г.

Таким образом, похоже, что JCStaff прогрессирует с большим количеством аниме-проектов. Хотя объявление в социальных сетях не подтвердило, будет ли сезон KonoSuba 3 или отдельное шоу, создатели не были разочарованы, и, в конце концов, спустя долгое время аниме вернулось в той или иной форме.

Сюжет вращается вокруг Кадзума Сато, мальчика, которого после смерти отправляют в фантастический мир с элементами MMORPG, где он формирует дисфункциональную приключенческую группу с богами, волшебником и крестоносцем.

После невероятного успеха первых двух сезонов 30 августа 2019 года была выпущена аниме-адаптация сериала. История Коносубы была адаптирована в 5 томе манги сериала и фильма. Хорошая новость заключается в том, что по состоянию на июль 2021 года в Японии было выпущено в общей сложности 13 томов.

В настоящее время нет трейлера и нет подтверждений актерского состава 3-го сезона КоноСубы. Но мы ожидали, что из второго сезона вернутся те же актеры.

Между тем, существуют разногласия по поводу того, что в мае 2021 года KonoSuba была одной из пяти аниме-игр, ориентированных на isekai (наряду с Zombie Land Saga, That Time I Got Reincarnated as Slime, Princess Lover! И ​​Nekopara), которым ранее был дан ограниченный запрет. Российское правительство изобразило их реинкарнацию, которая, как полагали законодатели, подтолкнула к самоубийству.

Дата выхода третьего сезона KonoSuba не разглашается, но мы думаем, что он, скорее всего, наступит в 2022 году. Следите за новостями на Devdiscourse, чтобы узнать больше о японском мультсериале.

