Консерваторы Ангелы Меркель едва ли проигрывают своим соперникам социал-демократам (СДПГ)

Это знаменует конец 16-летнего правления консерваторов под руководством Ангелы Меркель.

Ожидаемые результаты показали, что социал-демократы Германии с небольшим перевесом одержали победу на национальных выборах, состоявшихся в воскресенье, с требованием «четкого мандата» на руководство правительством впервые с 2005 года и прекращения 16-летнего правления консерваторов Ангелы Меркель.

Прогнозы радиостанции ZDF показали, что СДПГ собирается получить 26,0% голосов, опережая 24,5% у консервативного блока Меркель ХДС / ХСС, но обе группы считают, что они могут возглавить следующее правительство.

Поскольку ни один из основных блоков не имеет большинства, и оба не хотят повторять свою позорную «большую коалицию» последних четырех лет, наиболее вероятным исходом будет трехсторонняя коалиция, возглавляемая либо социал-демократами Меркель, либо консерваторами.

Соглашение о новой коалиции может занять несколько месяцев, и, вероятно, в него войдут более мелкие зеленые и либеральные демократы (СвДП).

«Мы сейчас впереди по всем опросам», – сказал кандидат от социал-демократов Олаф Шульц на круглом столе с другими кандидатами после голосования.

«Это обнадеживающий сигнал и четкий мандат на то, чтобы у нас было хорошее прагматичное правительство для Германии», – добавил он, ранее обращаясь к ликующим сторонникам СДПГ.

Подъем СДПГ знаменует поворот влево для Германии и знаменует собой заметное возвращение партии, которая вернула себе около 10 пунктов поддержки всего за три месяца, улучшив свой результат на 20,5% на национальных выборах 2017 года.

63-летний Шульц стал четвертым послевоенным канцлером СДПГ после Вилли Брандта, Гельмута Шмидта и Герхарда Шредера. Министр финансов Меркель, бывший мэр Гамбурга.

Консервативный соперник Шульца Армин Лашет отметил, что его блок еще не готов уступить, хотя его сторонники могут потерпеть поражение.

«Канцлера представляли не всегда на первом месте», – сказал 60-летний Лашет участникам круглого стола. «Я хочу правительство, в котором каждый партнер участвует и все видны, а не правительство, в котором может сиять только канцлер», – сказал он, пытаясь привлечь небольшие партии.

Шмидт правил в конце 1970-х – начале 1980-х годов в коалиции с СвДП, хотя у социал-демократов было меньше мест в парламенте, чем у консервативного блока.

Альянс на Рождество?

Теперь внимание будет обращено на неформальные обсуждения, за которыми последуют более формальные переговоры о коалиции, которые могут занять месяцы, в результате чего Меркель останется в роли смотрителя.

И Шульц, и Лашетт заявили, что добиваются заключения коалиционной сделки до Рождества.

Меркель планирует уйти в отставку после выборов, что сделает голосование событием, которое изменит эпоху https://reut.rs/3hfDamG и определит будущий курс крупнейшей экономики Европы.

Она твердо стояла на европейской арене с тех пор, как вступила в должность примерно в 2005 году – когда Джордж Буш был президентом Соединенных Штатов, Жак Ширак в Елисейском дворце в Париже и Тони Блэр – премьер-министром Великобритании.

После целенаправленной избирательной кампании союзникам Берлина в Европе и за ее пределами, возможно, придется ждать несколько месяцев, прежде чем они смогут увидеть, готово ли новое правительство Германии заниматься иностранными проблемами в той мере, в какой они хотят.

Ссора между Вашингтоном и Парижем из-за сделки по покупке Австралии Соединенными Штатами вместо французских подводных лодок поставила Германию в неловкое положение среди союзников, но также дает Берлину возможность помочь наладить отношения и пересмотреть их общую позицию по Китаю.

Что касается экономической политики, президент Франции Эммануэль Макрон стремится сформулировать общую европейскую фискальную политику при поддержке зеленых, но ХДС / ХСС и СвДП отказываются. Зеленые также хотят «массированного наступления на возобновляемые источники энергии https://reut.rs/2T1UKS3».

«В конечном итоге у Германии будет довольно слабый канцлер, который будет изо всех сил пытаться поддержать любую амбициозную финансовую реформу на уровне ЕС», – сказал Наз Масраф из консалтинговой компании Eurasia по политическим рискам.

Независимо от того, какая коалиция окажется у власти, друзья Германии могут, по крайней мере, поощрять преобладание умеренного центризма и то, что популизм, укоренившийся в других европейских странах, не смог прорваться.

Прогнозируемые результаты ZDF показывают, что крайне правая Альтернатива для Германии (AfD) находится на пути к достижению 10,5%, что хуже, чем было четыре года назад, когда они вошли в национальный парламент с 12,6% голосов, и все основные коалиционные блоки исключены. . с партией.