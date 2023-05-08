Консерваторы одержали победу в решающем голосовании за новую конституцию Чили

Крайне правая партия лидирует в подсчете голосов после того, как в воскресенье чилийцы проголосовали за комитет из 50 членов для разработки новой конституции.

САНТЬЯГО, Чили. Крайне правая партия возглавила подсчет голосов в воскресенье вечером после того, как чилийцы проголосовали за комиссию из 50 членов по разработке новой конституции после того, как избиратели подавляющим большинством голосов отклонили предложенный в прошлом году пакт, который считался одним из лучших в мире. . самый прогрессивный.

Это было значительное поражение для левоцентристского президента Чили Габриэля Борича, поскольку голосование широко рассматривалось как референдум по его правительству, рейтинг одобрения которого в настоящее время составляет около 30%.

По данным 91% избирательных участков, Республиканская партия во главе с крайне правым Хосе Антонио Кастом, который проиграл Бореку во втором туре президентских выборов в 2021 году, лидирует с 35% голосов. Республиканская партия долгое время выступала против изменения конституции, навязанной диктатурой генерала Аугусто Пиночета.

Коалиция левых партий, объединившихся с Бореком, «Единство для Чили» заняла второе место с 28% голосов. Правоцентристская коалиция Safe Chile заняла третье место с 21%. Пустые или пустые голоса составили 21% от общего числа.

Предварительные подсчеты показали, что у Республиканской партии в Конституционном совете оказалось около 22 депутатов, по сравнению с 17 от единства от Чили и 11 от безопасной Чили.

Если две правоцентристские группы, «Республиканцы» и «Безопасная Чили», объединятся, это может оставить союзникам Борика очень мало возможностей для влияния на окончательный текст. Предварительные подсчеты показывают, что левые коалиции не наберут 21 места, необходимого для наложения вето или достижения консенсуса по некоторым вопросам.

Воскресное голосование знаменует собой важный шаг в усилиях по выработке нового предложения по конституции после того, как 62% избирателей отклонили предыдущую предложенную хартию в сентябре. Это была первая в мире конференция, сценарий которой был поровну разделен между мужчинами и женщинами-делегатами.

Критики заявили, что документ был слишком длинным, нечетким и зашел слишком далеко в некоторых своих мерах, включая описание Чили как многонационального государства, создание автономных регионов для коренных народов и уделение приоритетного внимания окружающей среде и гендерному равенству.

После создания 50 членов комиссии не начнут с нуля, а будут работать с первоначальным документом, составленным 24 экспертами, одобренными Конгрессом. Предложение комиссии должно быть вынесено на референдум в декабре.

Путь к переписыванию конституции Чили начался после ожесточенных студенческих протестов в 2019 году, которые были вызваны повышением стоимости проезда в общественном транспорте, но быстро расширились, включив более широкие требования большего равенства и большей социальной защиты.

Конгрессу удалось взять протесты под контроль, назвав референдум по новой конституции, необходимость в которой согласились 80% избирателей.

Большая часть этого энтузиазма, похоже, угасла. В преддверии воскресного голосования опросы показали, что конституционный процесс вызывает мало интереса.

«Я решил проголосовать, потому что это обязательно, — сказал Луис Родригес, 70-летний пенсионер, проголосовавший в воскресенье. — Меня не волнует результат».

Другой пенсионер, 65-летний Давид Пино, сказал, что он также проголосовал не по обязанности. Штрафы для тех, кто не проголосовал, могут достигать 230 долларов.