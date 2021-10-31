Конституционный суд России ожидает судебных исков, связанных с криптовалютой – Regulatory Bitcoin News

Конституционный Суд Российской Федерации должен все чаще и чаще рассматривать дела, связанные с новыми видами прав личности, недавно согласился его председатель. Чиновник считает, что некоторые из них связаны с криптовалютами и технологией блокчейн.

Конституционный суд России по защите прав, связанных с криптовалютами

Валерий Соркин, председатель Конституционного суда России, признал, что конституционное правосудие в том, что касается защиты прав человека, будет все больше зависеть от появления прав нового поколения. Это различные права, в том числе права на охрану окружающей среды, воспроизведение и информацию, говорит Йоркин. Статья Издается официальной правительственной газетой «Российская газета».

Признавая это, верховный представитель российской судебной системы в самое ближайшее время заявил, что Конституционный суд должен учитывать эти новые права лиц, возникшие в результате научно-технической революции, при рассмотрении жалоб, поданных в учреждение.

Жизнь быстро меняется, и появляются новые объекты правопорядка, такие как «роботы, искусственный интеллект, биотехнологии, новые виды транспорта и так далее», – уточняет Йоркин. Конституционный судья далее заявляет:

Не говоря уже о вещах, которые уже стали обычным явлением, таких как новые финансовые инструменты, блокчейн (распределенный реестр), криптовалюты и многое другое.

Однако Валери Соркин предупреждает, что инновации принесут как пользу, так и риски. «В конце концов, человеческая природа была изобретена одними для улучшения жизни людей, а другие могут придумать, как превратить это во зло», – говорит он.

Согласно Йоргу, никто не может предсказать, что потери перевесят прибыль в данный момент. Он видит роль суда как «глобального регулятора» и в то же время работает над предотвращением негативных последствий этих событий, в то же время не препятствуя прогрессу.

Комментарии Соркина прозвучали в то время, когда Россия лишь частично контролирует криптовалюту и связанную с ней деятельность. Введя ключевые юридические определения в криптопространстве, Закон «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу в январе этого года, не вводил никаких правил обращения цифровых валют в стране.

Несмотря на растущие призывы властей признать добычу криптовалюты предпринимательской деятельностью, она не регулируется должным образом. Также следует учитывать аспекты, связанные с налогообложением доходов, прибылей и транзакций в виртуальной валюте.

На прошлой неделе Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн (Чек), Ведущая организация криптоиндустрии страны, набросилась на чиновников в Москве за то, что они «абсолютно ничего не делали», чтобы вывести сектор из теневой экономики. Критика прозвучала через четыре года после того, как президент Владимир Путин принял закон, призванный определить правовой статус цифровых технологий, используемых в финансах, к июлю 2018 года.

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