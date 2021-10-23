Контавейт встретится с Александровой в московском финале и “Страшно завершит карьеру” | буйволиный спорт

Москва (AFP) – Анетт Контавейт сыграет с Екатериной Александровой в финале Кубка Кремля после того, как Мария Скари выбыла из полуфинального матча против Александровой в субботу.

Когда она завершила карьеру, Scary проиграла 4: 1 в первом сете. Организаторы турнира заявили, что у нее закружилась голова.

Страшно финишировала седьмой в мире и обеспечила себе место в финале сезона WTA ранее на этой неделе, когда она вышла в четвертьфинал в Москве.

Александрова вышла в свой первый финал тура после победы на Shenzhen Open в январе 2020 года и имеет рекорд карьеры 1: 1 в финалах.

В воскресном финале Контавейт попытается завоевать третий титул за несколько месяцев после победы над Маркетой Вондросовой 6: 3, 6: 4 в другом полуфинальном матче. Эстонцы вырвались вперед в начале обоих сетов, но не торопились закончить матч в четвертом матче. READ Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено изменениями в совете директоров Российского антидопингового агентства | Спортивный

“Я думал, что это был очень сложный матч. Я старался изо всех сил, а Марка – милая девушка, сильный соперник и сложный соперник, против которого нужно играть, – сказал Контавейт. – Я очень рад оказаться в финале”.