Контавейт выиграла Кубок Кремля в ответном матче против Александровой | Спортивный

Москва (AFP) – Анетт Контавейт дважды возвращалась с краю поражения, обыграла Екатерину Александрову 4-6 6-4 7-5 и выиграла Кубок Кремля в воскресенье, чтобы продолжить борьбу за место в финале WTA.

Проиграв первый сет на турнире, Контавейт отменила второй сет с опозданием 4: 0 и сделала еще один камбэк, чтобы выиграть с перерывом, поскольку Александрова отправила на матч с преимуществом 5: 4.

Контавейт сказал: “Я все еще немного потерял дар речи. Поздравляю Екатерину. Вы сегодня сыграли в большой теннисный мяч”.

Играя в Москве с wild card, эстонка выиграла свой третий титул за столько же месяцев после победы на Cleveland Women’s Open в августе и Ostrava Open в прошлом месяце. В женском туре только занявшая первое место Ash Party выиграла в этом сезоне более трех титулов из пяти. У Барборы Крейсиковой тоже три.

«К сожалению, сегодня я не смогла добиться большего, и мне действительно очень грустно, но я буду работать над этим и надеюсь, что ничего подобного не повторится в следующий раз», – сказала Александрова.