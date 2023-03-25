Контратака Украины вызывает «озабоченность» в российском информационном пространстве

Институт изучения войны заявил в своей недавней войне, что голоса в российском информационном пространстве готовятся к ожидаемому украинскому контрнаступлению. обновить.

По сообщению ISW, в последние дни широко читаемые российские военные блоггеры предупреждали об украинской контратаке. Один известный военный блогер заявил, что Украина может иметь планы начать наступление на Белгородскую область России, а другой заявил, что Украина, вероятно, попытается контратаковать до того, как российская оборонно-промышленная база сможет нарастить производство.

Также упоминался аналитический центр, базирующийся в столице. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 марта, что Генштаб России в курсе подготовки Киевом наступательных операций и рассматривает возможные ответы на контрудары.

Глава поддерживаемой Кремлем частной группы наемников Вагнера ISW писала, что Евгений Пригожин «также заявил 23 марта, что ему известно о планах крупномасштабной украинской контратаки».

По данным ISW, «российское информационное пространство, похоже, с большой тревогой реагирует на замедление российских операций и перспективу возвращения инициативы Украине».

ISW отмечает, что Весеннее наступление России, похоже, близится к завершению, и для того, чтобы начать какие-либо новые наступательные операции, России потребуется задействовать большое количество сил, которых в данный момент нет на месте.