Контратака Украины — это марафон, а не блицкриг

Менее чем через две недели после того, как впервые было подтверждено, что долгожданное контрнаступление Украины наконец началось, украинский президент Владимир Зеленский оказался вынужден это сделать. Отвечать на критику о темпах боевых действий. «Некоторые люди думают, что это голливудский фильм, и теперь ожидают результатов. Это не так», — сказал он. BBC 21 июня «Чего бы ни желали некоторые, включая попытки оказать на нас давление, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как нам виднее».

Комментарии Зеленского отражают разочарование Киева сообщениями в крупных международных СМИ и заявлениями, циркулирующими в социальных сетях, о том, что украинское контрнаступление уже дает сбои. Советник президента Украины Михаил Подоляк был одним из нескольких украинских комментаторов, предположивших, что эта тенденция является частью скоординированной операции Кремля по дезинформации. 20 июня почтаОн обвинил Москву в разжигании истерии в СМИ по поводу предполагаемого провала украинского контрнаступления с целью обеспечить прекращение огня и «заморозить конфликт любой ценой».

Связанные с Кремлем или дружественные России источники, вероятно, стоят, по крайней мере, за некоторой недавней критикой начальных темпов контрнаступления на Украине. В то же время отрицательные рейтинги являются следствием нереально завышенных ожиданий, сформированных за полугодовой период до начала кампании.

В последние месяцы 2022 года украинские военные ошеломили мир, освободив большие территории страны от российской оккупации. В ходе сентябрьского ложного наступления большая часть Харькова на северо-востоке Украины была выведена из-под оккупации, а более методичное наступление на юге в конечном итоге привело к освобождению Херсона и расширению плацдарма на Правобережье Украины, который российские войска установили в ходе первой недели вторжения. . Эти успехи побудили многих ожидать столь же быстрого прогресса в ходе нынешней кампании. Действительно, контрнаступление Украины летом 2023 года — гораздо более сложная задача практически во всех смыслах этого слова.

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Украина должна противостоять массивным российским силам вторжения с 300 000 военнослужащих, сосредоточенных за последовательными линиями передовых оборонительных укреплений, протянувшихся более чем на 1000 км. Они должны сделать это, не имея превосходства в воздухе, и при этом русская артиллерия превосходит их по вооружению на многих участках фронта. Они также не могут рассчитывать на элемент неожиданности. Эта невероятно амбициозная миссия бросит вызов самым могущественным армиям мира. Понятно, что украинские лидеры придерживаются методичного подхода к кампании.

До сих пор прогресс был очень медленным, но неуклонным. В течение первых нескольких недель контратаки Украина утверждает, что отредактировано Не менее восьми населенных пунктов. В то время как большинство из них представляют собой малонаселенные села, находящиеся в тупике и не имеющие стратегической ценности, зрелище поднятия украинского флага в освобожденных общинах обеспечивает всем украинцам огромный моральный подъем. Между тем большие сражения еще впереди.

Евразийский центр События

На данный момент украинские военные сосредоточены на расследовании атак на многочисленных участках фронта, чтобы выявить слабые места и ослабить оборону России. Украина также проводит комплексную кампанию воздушных ударов по российским военным и тыловым объектам в глубине оккупированных территорий. Великобритания, май 2023 г. разрешение Поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые играют важную роль в этих воздушных атаках, позволяя поражать цели практически в любой точке оккупированной Украины. Например, считается, что ракеты Storm Shadow использовались в Атака 22 июня. На стратегически важном мосту, соединяющем Крым с оккупированным Россией югом Украины.

Эта тактика напоминает первые этапы прошлогодней победоносной украинской кампании по освобождению Херсона. В начале августа 2022 года Украина публично обозначила начало контрнаступления по освобождению южного портового города и прилегающей территории. Сначала прогресс был медленным, что привело к широкой критике и пессимистическим ожиданиям. Однако украинская стратегия систематических обстрелов ключевых мостов через реку Днепр, на которые полагались российские силы для пополнения запасов, в конечном итоге окупилась. Попавшие в ловушку и отрезанные, русские командиры в начале ноября приказали унизительно отступить.

Хотя Херсонское контрнаступление имело гораздо меньшие масштабы, чем нынешняя операция, оно, пожалуй, является лучшим ориентиром для текущих целей Украины и предполагаемых сроков. В кампании по освобождению Херсона участвовали десятки тысяч солдат, и она длилась почти три месяца. В сегодняшней контратаке задействованы сотни тысяч военнослужащих с обеих сторон, а на карту поставлена ​​территория, равная территории средней европейской страны. Могут пройти месяцы, прежде чем украинские лидеры почувствуют, что условия благоприятны, чтобы предпринять мощный толчок для всеобъемлющего прорыва.

Международные партнеры Украины, кажется, понимают необходимость терпения и теперь подчеркивают долгосрочные обязательства перед Украиной, которые выходят далеко за рамки текущего контрнаступления. На Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил свое обещание:Оставайтесь с Украиной столько, сколько потребуется. Аналогичные обещания в последние недели дали и другие западные лидеры.

Эти заявления особенно важны в то время, когда надежды России на спасение своего неуверенного вторжения все больше зависят от ослабления решимости Запада и сокращения поддержки Украины. Несмотря на многочисленные неудачи последних 16 месяцев, Путин и другие высокопоставленные лица московского режима по-прежнему убеждены, что в конечном итоге они смогут пережить украинский демократический мир. Европейские и американские лидеры пытаются умерить такие ожидания, сигнализируя о своей приверженности победе Украины.

Учитывая растущую обеспокоенность международного сообщества по поводу предполагаемого отсутствия прогресса в крупном летнем контрнаступлении Украины, крайне важно, чтобы послание о единстве и решимости Запада оставалось ясным и недвусмысленным. Кампания по отражению российского вторжения — это скорее марафон, чем блицкриг, но у нее есть все шансы на успех, пока Украина и партнеры страны непоколебимы в своих обязательствах.

Питер Дикинсон — редактор службы UkraineAlert Атлантического совета.

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На фото: украинские военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады Константин Острожский едут на захваченном ранее у российских войск основном боевом танке Т-80 по дороге в районе прифронтового города Бахмут, на фоне наступления России на Украину, в районе Донецка. Украина, 19 июня 2023 г. (Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Ноженко через Reuters)