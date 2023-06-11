Контрнаступление Украины: Киев заявил об освобождении сел в Донецкой области

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Украина заявляет, что освободила три деревни на юго-востоке страны, первые поселения, отвоеванные после начала долгожданного контрнаступления.

На видео в социальных сетях видно, как украинские военные празднуют в соседних населенных пунктах Благотадное и Нескучное Донецкой области.

Заместитель министра обороны Киева сообщил, что близлежащая Макаровка также была взята.

В субботу президент Владимир Зеленский заявил, что наступление началось.

Три населенных пункта будут освобождены первыми после его комментариев, а не захват Украины с понедельника, когда очаги ее войск начали наступление на юге страны.

Москва еще не подтвердила факт падения ни одной деревни, вместо этого она говорит об отражении украинских наступлений в регионе.

В другом месте Украина сообщает, что Россия взорвала еще одну плотину в Запорожской области после разрушения в понедельник массивной Новой Хаковки, что вызвало масштабные наводнения.

Украина заявляет, что плотина была разрушена российскими войсками, которые контролируют ее с февраля 2022 года.

Представитель украинских военных Валерий Шершень заявил, что силы Москвы решили взорвать вторую дамбу возле села Новодаровка, что «привело к затоплению обоих берегов реки Мохри Ялы».

Г-н Шершень сказал, что Россия намеренно взрывает дамбы в этом районе, чтобы предотвратить продвижение Украины к оккупированным территориям.

Россия отрицает взрыв плотины Новая Хаковка и вместо этого обвиняет Украину.

«Снова под украинским флагом»

На кадрах, опубликованных проукраинскими аккаунтами в социальных сетях, видно, как военные поднимают украинский флаг у сгоревшего дома в Благотатном.

А Государственная пограничная служба опубликовала видеоролики, на которых киевские силы заявляют, что «Нескучное, Донецкая область снова под украинским флагом», а затем скандируют стандартный боевой клич «Слава Украине».

Тем временем украинские силы также захватили село Макаровка, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в видео Telegram. READ 10 главных мировых новостей: Россия предупреждает НАТО, Канада критикует Китай и многие другие мировые новости

По словам военного представителя, эти попадания стали первыми локальными успехами контрнаступления.

Хотя захват трех деревень представляет собой огромное достижение последних дней, поселения относительно невелики. Довоенное население Благодатного составляло всего 1000 человек.

Деревня, которая в последние дни была центром ожесточенных боев, находится на дороге, ведущей к Мариуполю, и некоторые аналитики предполагают, что Украина может попытаться вернуть портовый город в ближайшие месяцы.

Другие предполагают, что Киев хочет разорвать сухопутный мост между оккупированным Крымом и Донецком, изолировав российские войска на полуострове.

Сообщается также, что дальше на восток украинские войска продвинулись к разрушенному городу Пакмут, месту долгой и кровопролитной битвы между украинскими войсками и российскими войсками.

Высокопоставленные чиновники в Киеве отказались комментировать детали продвижения.

Кирилл Буданов, загадочный глава разведки Украины, опубликовал видео в воскресенье.

Масштабы украинских операций остаются неясными, но Институт изучения войны (ISW), базирующийся в США аналитический центр, заявил в субботу, что киевские силы атаковали как минимум четыре прифронтовых участка.

Украина потерпела некоторые неудачи, когда дело дошло до исследования российских опорных пунктов. Группа украинских военных сообщила информационному агентству AFP, что они потеряли несколько новых боевых машин Bradley американского производства в ходе обстрела на юго-востоке Запорожской области в четверг.

Шесть из девяти автомобилей подверглись вандализму, и они сказали, что опасаются, что кто-то слил их планы.

Аналитики подчеркивают трудности, с которыми сталкивается Украина, пытаясь проникнуть на позиции, которые Россия укрепляла в течение нескольких месяцев.

Но в других районах войска Кевина, как сообщается, прорвали линию фронта в ходе механизированных атак в минувшие выходные с использованием немецких танков «Пантера-2».

Между тем, в Белгородской области России, граничащей с Украиной, в субботу вечером сошел с рельсов грузовой поезд, нарушив железнодорожное сообщение. В последние недели приграничные районы Белгорода пострадали от ударов беспилотников, обстрелов и трансграничных атак. READ Алексей Бурков: США депортируют российского хакера, осужденного на фоне кибернетической напряженности с Москвой

Севернее Владислав Шабша, губернатор Калужской области, сообщил, что произошло два крушения беспилотника — одно возле поселка Стрелковка, а другое в лесу.

BBC не проводила независимую проверку этих инцидентов.