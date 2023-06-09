Контрнаступление Украины против России: Аналитический центр | Российско-украинские военные новости

Институт военных исследований, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, считает, что контрнаступление Украины вряд ли будет разворачиваться как «одна большая операция».

Контрнаступление Киева против российских войск началось, заявил базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, который следит за войной в Украине, хотя украинские официальные лица отказались или отвергли подтверждение того, что их долгожданная кампания по возвращению территории, оккупированной российскими войсками, продолжается.

«Украинское контрнаступление началось. Активность по всей Украине соответствует различным показателям того, что украинские контрнаступательные операции ведутся на театре военных действий», — сообщил Институт изучения войны (ISW) в серии твитов поздно вечером в четверг.

Украинские официальные лица подтвердили, что их силы переходят в наступление в районе Багмуда, где они, как утверждается, укрепились, а ISW заявила, что «заметила общее улучшение боевых действий на всей линии фронта». Украинское контрнаступление усилие».

В ISW заявили, что контратака «не будет разворачиваться как крупная операция».

«У него будет несколько объектов в разных местах разного размера и интенсивности в течение нескольких недель».

украинец #Контр-атака Это началось. функционировать на протяжении #Украина Это согласуется с различными индикаторами того, что украинские контрнаступательные операции ведутся на театре военных действий. 🧵Что мы видим и как оценить эту активность ⬇️ https://t.co/hwgxTnU2Tr — ISW (@TheStudyofWar) 8 июня 2023 г.

В то время как украинские официальные лица дали понять, что о начале контрнаступления официально объявлено не будет, другие эксперты пришли к выводу, что кампания началась на фоне сообщений об усилении боевых действий в районах вдоль 1000-километровой (620-мильной) линии фронта. От Херсона на Черном море до границы Украины с Россией.

NBC News со ссылкой на старшего офицера и солдата вблизи линии фронта сообщила, что атака началась, в то время как Washington Post сообщила ту же информацию в четверг со ссылкой на «четырех человек» в вооруженных силах.

На вопрос об этих сообщениях представитель Генерального штаба ВСУ сказал агентству Reuters: «У нас нет такой информации».

В своем выступлении в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский описал то, что он назвал «последствиями» ожесточенных боев в Донецкой области на востоке Украины.

«Я постоянно на связи с нашей армией. Командиры Кортеции, Таврии, [and] Все задействованы в горячих точках. Донецкая область — тяжелейшие бои, он сказал.

«Но решение есть, и я благодарен всем тем, кто обеспечивает это решение! Бакмут — молодец. Шаг за шагом. Благодарю каждого нашего воина!

Зеленский упомянул и другие районы боевых действий, но сказал, что сейчас не время их обсуждать.

«Обстановка на всем востоке, юге, ситуация после того, как русские взорвали плотину родной Хаковки — мы видим каждую деталь. Но сегодня некогда об этом говорить».

В подкасте в среду Майкл Гофман из Центра военно-морского анализа, американской исследовательской группы, сказал, что боевые действия приняли «более качественный оборот», поскольку украинские силы, по-видимому, проводят наступательные операции вблизи восточного города Велика-Новосилка и других районов. области. Южная часть Донецкой области, а также на ее границе с Запорожской областью.

«Эти атаки, я не верю [them] «Они представляют собой то, что я считаю началом украинского наступления, которое должно стать крупным наступательным усилием», — сказал он.

Джона Халл из «Аль-Джазиры» в своем репортаже из Киева заявил, что Украина ясно дала понять, что не будет «постоянно комментировать происходящее», потому что, похоже, «не хочет оставлять элемент неожиданности».

«То, что происходит сейчас, или то, что происходит, — это то, что военные аналитики высказали свое мнение, и Украина проводит серию разведывательных ударов, так называемых операций по формированию перед контратакой», — сказал Халл.

«Исследуя слабости России, выискивая уязвимые места и в то же время заставляя Россию гадать», — сказал он.

Россия заявила, что ее силы вступили в двухчасовой бой с украинскими войсками рано утром в четверг в Запорожской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в украинском наступлении участвовало 1500 солдат и 150 единиц бронетехники.

«Противник был остановлен и с большими потерями отступил», — сказал он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила лишь, что Россия ведет «оборонительные операции» в районе города Оригов в Запорожской области.

По данным ISW, начальный этап контрнаступательных операций Украины будет дорогостоящим и трудным с точки зрения потерь и уничтожения техники, поскольку войска и бронетехника пытаются прорвать позиции российской обороны.

«Военные уже давно определили фазу проникновения механизированной атаки как наиболее опасную и дорогостоящую. Успех или неудача этой фазы может быть неочевидной в течение некоторого времени», — заявили в ISW.