Конфетная фабрика Ист-Бэй продает свою собственность крупному инвестору в недвижимость

Хейворд. Производитель кондитерских изделий, основанный 70 лет назад русским иммигрантом, продал свою штаб-квартиру и фабрику в Хейворде нью-йоркской инвестиционной группе, как показывают общедоступные документы.

Компания Аннабель Кэнди продана. Несколько участков находятся в Хейворде, в том числе фабрика и головные офисы дочерней компании, возглавляемой Fortress Investment Group, инвестиционной фирмой с глобальным охватом.

Fortress Investment, которая работает через своего владельца CREF3 Industrial Blvd, заплатила Annabelle Candy Co. 13 миллионов долларов за недвижимость, согласно документам, поданным 20 декабря в офис округа Аламеда.

Аннабель Кэнди имеет долгую историю в Ист-Бэй. Основанная в Хейворде в 1950 году, производственная конюшня компании включает несколько известных шоколадных батончиков: Rocky Road, Abba-Zaba, Big Hunk, Look и U-No.

«Legendary Candy Bars» теперь Аннабель Кэнди, описывающая десерты на своем веб-сайте.

Недвижимость находится по адресу 27211 Промышленный бульвар. В Хейворде, в квартале от Уэст-Теннисон-роуд.

Дочерняя компания замка Fortress приобрела недвижимость у Аннабель Кэнди и нескольких человек, Натана Гоголя и Аманды Карл, а также семейного фонда, возглавляемого Сьюзен Джеймсон Карл. Члены семьи Гоголей и семьи Карл долгие годы были связаны с руководящими должностями с Аннабель Кэнди. Недавно, в 2018 году, Гэри Гоголь занимал должность генерального директора Annabelle Candy.

Что не ясно, так это будущее сайта, как его видит новый владелец собственности.

Виктор Маркес, нынешний президент и бывший директор завода Annabelle Candy Co., не ответил. , на нескольких телефонных звонках из этой новостной организации.

Нью-йоркскую Fortress Investment Group попросили прокомментировать ситуацию.

Fortress Investment скупала недвижимость в последние месяцы по броску, согласно записям о собственности в районе залива. Глобальный инвестиционный менеджер управляет активами на сумму 54,2 миллиарда долларов.

Аннабель Кэнди построила нынешнюю кондитерскую фабрику на Индустриальном бульваре в Хейворде в 1965 году. Компания заявляет, что вся ее продукция производится на том же месте, где она только что была продана.

Основатель компании Сэм Альтшулер, иммигрант из Белоруссии, в то время российской провинции, прибыл в США в 1917 году, сообщается на сайте компании.

Альтшулер начал свое участие в кондитерской промышленности, продавая шоколадные батончики возле кинотеатров. В 1950 году Альтшулер основал кондитерскую компанию в Сан-Франциско, назвав ее в честь своей дочери Аннабель.

Альтшулер перенес кондитерскую компанию в Хейворд, где в 1965 году была основана нынешняя кондитерская фабрика.

«Компания Annabelle Candy остается одним из крупнейших независимых и семейных производителей шоколадных батончиков в Соединенных Штатах», — говорится на сайте кондитерской компании.

На протяжении десятилетий производитель конфет расширял ассортимент своей продукции за счет приобретения существующих конкурентов.

В 1972 году Аннабель купила Golden Nugget, которая производит шоколадные батончики Big Hunk and Look. В 1978 году Аннабель Кэнди купила компанию Cardinet, производящую шоколадные батончики U-No и Abba-Zaba.

«Annabelle Candy производит одни из самых популярных и традиционных продуктов Западного побережья, доступных сегодня на рынке», — говорится на сайте компании.