Конфликт и последствия | Текущий UCSB

Поскольку напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает нарастать, двухпартийная группа сенаторов Соединенных Штатов приближается к завершению разработки закона, который наложит строгие санкции на высокопоставленных российских чиновников. Бенджамин Коэн, выдающийся почетный профессор и эксперт в области международной политической экономии, дает некоторое представление о конфликте и его последствиях для США и мировой экономики.

Электрический ток: Чем нынешняя ситуация между Россией и Украиной отличается от предыдущих действий России против своего соседа?

Бенджамин Коэн: Отличие заключается в масштабе угрозы, исходящей от России. Если не считать захвата Крыма в 2014 году, предыдущие действия против украинцев носили относительно сдержанный характер. Российское вмешательство было ограничено небольшой территорией Донбасса в самой восточной части Украины. Западные санкции против России, соответственно, также были относительно ограниченными. Но сейчас у границ Украины у России более 100 000 солдат, готовых атаковать, если прикажут. Никто не сомневается, что если будет отдан приказ, вся страна может быть захвачена всего за несколько дней. Итак, на этот раз санкции должны быть гораздо более суровыми, как и обещал президент Байден. И если президент России Владимир Путин, в свою очередь, ответит — например, угрожая государствам Балтии или вступив в кибервойну, — риск все более расширяющейся эскалации боевых действий будет значительным.

ТК: Какое непосредственное влияние конфликт между Россией и Украиной оказывает на другие части Европы и, соответственно, на США?

ДО НАШЕЙ ЭРЫ: Можно ожидать приостановки продаж российского газа в Европу, что ударит по экономике Европейского союза (ЕС), который является нашим вторым по величине торговым партнером после Канады. Это обязательно повредит как американским экспортерам, так и, в более широком смысле, всем американским корпорациям, зависящим от цепочек поставок через Атлантику.

В настоящее время ЕС зависит от поставок природного газа из России примерно на 40%, и альтернатив у него мало. Приостановка импорта газа из России потребует всех видов сокращений по всей Европе, от электричества до отопления домов. Экономика ЕС не рухнет, но, безусловно, пострадает. Рост резко замедлится. Это, в свою очередь, окажет цепное воздействие на экономику США, снизив продажи в Европу. В настоящее время на ЕС приходится около 15% экспорта США.

ТК: Могут ли другие источники восполнить этот пробел, если поставки природного газа из России прекратятся?

ДО НАШЕЙ ЭРЫ: К сожалению нет. На мировом газовом рынке единственные регионы, где есть потенциал для существенного увеличения добычи в краткосрочной перспективе, — это США, такие штаты, как Техас и Северная Дакота. Но вопрос в том, чтобы нарастить выпуск в Европу. На европейском рынке у России есть естественное преимущество, поскольку она может осуществлять поставки по трубопроводам, большинство из которых проходят по суше. Единственный способ доставить американский газ в Европу — это поставлять его в сжиженном виде (СПГ), для чего требуется больше специализированных терминалов и танкеров, чем доступно в настоящее время.

ТК: Являются ли некоторые секторы бизнеса более вероятными, чем другие, затронутыми экономическим спадом в ЕС?

ДО НАШЕЙ ЭРЫ: В целом по экономике в целом влияние на экономику США будет умеренным. Но некоторые отрасли могут пострадать из-за их сильной зависимости от европейского рынка. К ним относятся самолеты, автомобили, машины, фармацевтическая и химическая продукция. Работники этих секторов могут столкнуться с сокращениями и увольнениями. С другой стороны, потребители могут выиграть от замедления роста цен.

ТК: Есть ли какие-либо действия, которые потребители должны предпринять сейчас в ожидании более широкого, результирующего воздействия санкций на ЕС и, следовательно, на импорт в США?

ДО НАШЕЙ ЭРЫ: Что касается нашей экономики, у нас есть и другие серьезные угрозы, о которых следует беспокоиться, включая продолжающуюся пандемию, инфляцию, корявые цепочки поставок и политический тупик в Вашингтоне. Если Россия действительно вторгнется в Украину, наши самые большие опасения будут не экономическими, а военными. Можем ли мы остановить постоянно расширяющуюся эскалацию боевых действий?

ТК: Российской экономике уже предложено пострадать, даже до того, как будут применены какие-либо санкции. Насколько вероятно, что они окажут желаемый эффект?

ДО НАШЕЙ ЭРЫ: Российская экономика действительно хрупка и по большей части слаба. Их военный сектор является первоклассным; Они являются вторым по величине экспортером оружия в мире после США. Но в остальном их производственная база не способна эффективно конкурировать. Их экспорт в основном сельскохозяйственный (особенно зерно) и углеродное топливо (нефть и природный газ). Если санкции будут такими же жесткими, как предлагает президент Байден, российские компании не смогут использовать глобальные платежные механизмы, которые сильно зависят от доллара США и доступа к банковской системе США. Экспортные продажи резко упадут, импорт жизненно важных товаров будет затруднен, российская экономика остановится.

Вопрос в том, будет ли это иметь значение для Владимира Путина? Для Путина важнее всего геополитика, а не материальное благополучие. Скорее всего, он взывает к национализму и патриотизму российской общественности. Не вини меня, скажет он, во всем виноват агрессивный Запад, стремящийся доминировать и поработить Россию. Мы можем ожидать, что его пропагандистская машина заработает на полную катушку, пытаясь сформировать внутреннее общественное мнение.